Üye Girişi
Kestel'de sulama meselesi tarihe karışıyor - Son Dakika

Kestel'de sulama meselesi tarihe karışıyor

16.11.2021 00:57
Kestel'de sulama meselesi tarihe karışıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel'deki çiftçi ailelerin yüzünü güldürecek önemli bir yatırıma imza atıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel'deki çiftçi ailelerin yüzünü güldürecek önemli bir yatırıma imza atıyor.

Kestel'deki 210 çiftçi ailesinin yararlanacağı Kestel-Gözede Sulama Göleti ile bölgede sulamadan kaynaklanacak ürün rekoltesini artırmanın yanı sıra, üretici ailelerin ekonomik kalkınmışlığına da katkı sağlanmış olacak.

BUSKİ marifetiyle hayata geçirecekleri projenin 3 milyon 64 bin TL'lik yatırım büyüklüğüne sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tesis aracılığıyla 600 dekarlık alanda sulama yapılabileceğini vurguladı. Bursa'nın bilinen pek çok özelliğinin yanı sıra 'tarım şehri' unvanına da sahip bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Şehrimizdeki bütün kesimlerin esenliği, huzuru ve mutluluğu için 'canla başla' çalışıyoruz. Bu kesimlerin en başında ise çiftçi ailelerimiz bulunuyor. Tarıma elverişli alanlarının çokluğu, verimli ovası ve Marmara Bölgesi'nin sebze-meyve ambarı olması gibi nitelikleriyle Bursa, bir tarım şehridir aynı zamanda. Bu bakımdan çiftçi ailelerimizin dertleriyle dertlenmek, onların sorunlarına çareler üretmek bizim görevimiz. Sorumluluk ve görev alanımızın sınırları içerisinde, çiftçilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bölgedeki çiftçi ailelerinin sulama sorununa acil çözüm geliştirebilme adına gölet tam randımanlı devreye alınana kadar Deliçay Deresi'nden Kestel Gözede Sulama Tesisi'ne doğrudan bağlantı yaptıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, bunun için 17 bin metrelik sulama hattı imalatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

105 bin metreküplük depolama kapasitesine sahip bulunan tesisi 69 adet sulama aparatı ile kısmen kullanıma sunduklarına işaret eden Başkan Aktaş, projenin tam kapasiteyle hizmet verir konuma geldiğinde, bölgedeki sulama sorununun son bulacağını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözleşme bitiş tarihi 26 Temmuz 2023 olan tesisi, 2022 yılının Eylül ayına kadar tamamlamak için büyük çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel, Çiftçi, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kestel'de sulama meselesi tarihe karışıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı 00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı 00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi 22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı 22:23 Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı 21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün 19:37 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı

Son Dakika Haberleri
00:58 Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak
00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı
00:32 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
23:58 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
23:57 Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı
23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
00:33
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde         
23:59
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti         
22:39
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu         
22:06
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi         
19:37
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 01:07:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kestel'de sulama meselesi tarihe karışıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement