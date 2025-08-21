Kestel, Tarım Sektöründeki Gücünü PSB Anatolia Fuarı'nda Sergileyecek - Son Dakika
Kestel, Tarım Sektöründeki Gücünü PSB Anatolia Fuarı'nda Sergileyecek

21.08.2025 17:14  Güncelleme: 17:16
Bursa'nın Kestel ilçesi, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Fuarı'nda, tarımsal gücünü ve süs bitkileri üretimindeki öncülüğünü sergileyecek. Kestel Belediyesi, üreticilerin yanında olmak amacıyla fuarda stand açacak.

Bursa'nın tarımsal üretimdeki öncü ilçesi Kestel, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na gövde gösterisi yapacak. İlçeden birçok üretici firma kendi stantlarıyla fuarda yerini alırken; Kestel Belediyesi de üreticilerinin yanında olmak ve sektörün gelişimini desteklemek amacıyla fuarda stant açacak.

Kestel ilçesi, 15 bin dekarın üzerinde üretim alanları, 20'nin üzerinde türde sağladığı çeşitlilik, yıllık milyonlarca dış mekan süs bitkisi üretimi ve 10 bin kişiye yaklaşan istihdam gücüyle Türkiye'nin süs bitkileri sektörünün öncüsü konumunda. Türkiye'nin yapraklı süs bitkisi ihtiyacının yüzde 60'ının Kestel'den karşılanıyor olması, bu başarının ulusal ölçekteki en somut göstergesi oldu.

Kestel'de 300'ü aşkın üretici, kolektif üretim kültürü sayesinde kaliteyi ve güveni birlikte yükseltiyor. Bugün Kestel markası, İtalya, Hollanda, İspanya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihracat yaparak uluslararası pazarda güçlü bir aktör konumuna gelmiş durumda olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, şunları söyledi;

"Kestel'in gücü, toprağına emek veren üreticisinde ve birlikte hareket etme kültüründe yatıyor. Biz belediye olarak üreticilerimizin yanındayız. Sadece desteklemekle kalmıyor, onlara uluslararası arenada yeni kapılar açmak için de çalışıyoruz. Tarım ekonomisini büyütmek, üreticinin alın terini dünyaya taşımak bizim için bir vizyon meselesi.

Sakarya'daki fuar; ilçemizin tarımsal gücünü, üretici birlikteliğimizi ve ihracat vizyonumuzu daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı sunacak. Bizim için bu sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda Türkiye tarımının geleceğine katkı verme sorumluluğudur. Kestel hem belediyeciliğiyle hem de tarımsal gücüyle bambaşka bir başarı hikayesi yazıyor. 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenecek PSB Anatolia Fuarı'nda Kestel'in öncü firmaları ve Kestel Belediyesi bu ortak başarı hikayesini ulusal ve uluslararası ziyaretçilere sergileyecektir." - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
