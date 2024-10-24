Keyvan Havacılık İHA Pazarında Hızla İlerliyor

Ekonomi

Keyvan Havacılık Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Keyvan, tüm dünyada insansız hava aracı (İHA) pazarının çok hızlı ilerlediğini, bu durumu kontrol altında tutabilmek için doğru, tam kapsamlı ve güvenilir veriye ihtiyaç olduğunu belirterek, "İşte tam da bu noktada sahip olduğumuz veri tabanı ve teknolojiyle birlikte İHA'larla ilgili çalışmalarımız için otoritelerle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor.

Fuarda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Keyvan Havacılık CEO'su Keyvan, Keyvan Havacılık'ın 2022'den beri Avrupa Hava Emniyeti Ajansı'nın (EASA) sertifikalı veri üreticisi ve veri sağlayıcısı olarak çalıştığını söyledi.

Keyvan, SAHA EXPO'da yeni ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını vurgulayarak, "MILOpsVERİ, özellikle askeri operasyonlar, kurtarma ve acil durumda planlanan operasyonlar için helikopterler, uçuşlar, VIP uçuşları dahil, hatta İHA ve SİHA'lar için bir uygulamada komple bir veri paketi sunuyor." diye konuştu.

Dünyada 4 firmadan biri olan veri sağlayıcısı olduklarını dile getiren Keyvan, "Sertifikalı olan ve askeri veri sunabilen 2 firmadan biriyiz." ifadesini kullandı.

Keyvan, SAHA EXPO'dan beklentilerinin daha fazla pazarlarla, devletlerle görüşmek ve Türkiye'ye ihracat sağlayarak katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Yerli üretim İHA'ların, SİHA'ların ve hava araçlarının dünya pazarında çok iyi bir seviyede olduğunu aktaran Keyvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Markalarımız önemli başarılar elde ediyor. Sunduğumuz veri ile birlikte bu başarı daha da katlanabilir ve ülkemize önemli ölçüde döviz kazandırabiliriz. Bu konuda büyük bir ihracat beklentimiz var. Rakiplere baktığımız zaman dünyada potansiyel pazar mevcut, bu potansiyel pazarı iyi değerlendirmek ve SAHA EXPO'nun desteğiyle daha büyük pazarlara ulaşmayı hedefliyoruz."

Keyvan, yeni ürünleriyle Türkiye'de nihai kullanıcılar için dünya verisini daha kapsamlı, daha geniş ve engel veri tabanı dahil hepsini bir pakette sunduklarının altını çizerek, "Maliyet ve dolayısıyla döviz çıkışı anlamında yerli ve milli veriye sahip olmanın önemli bir etkisi olacaktır. Sadece Türkiye değil tüm dünyayı kapsayan bir veri tabanımız olduğu için, nihai kullanıcılar için daha fazla avantaj, daha iyi bir fiyat, iyi bir 7/24 müşteri desteği anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Genç bir firma olduklarını ve ekibin desteğiyle hızlı ilerlediklerini ifade eden Keyvan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bugüne kadar markamızı çok iyi bir seviyeye taşıdık. Bahsettiğim gibi dünyada 4 veri sağlayıcısından 1'i ve askeri veri sunabilen 2 firmadan biriyiz. Bu avantajımızı kullanarak İHA pazarında ilk olmayı hedefledik. Çünkü tüm dünyada İHA pazarı çok hızlı ilerliyor ve bu durumu kontrol altında tutabilmek için doğru, tam kapsamlı ve güvenilir veriye ihtiyaç var. İşte tam da bu noktada sahip olduğumuz veri tabanı ve teknoloji ile birlikte İHA'larla ilgili çalışmalarımız için otoritelerle görüşmelerimiz devam ediyor. 2025'in bizim için İHA yılı olmasını, bu bağlamda ilk olmayı hedefliyoruz."