Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs'taki zirvede buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs'taki zirvede buluştu

Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs\'taki zirvede buluştu
29.05.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs'ta düzenlenen Ekonomi Zirvesi, Türkiye ve KKTC iş dünyasını yatırım ve güvenli büyüme vizyonuyla buluşturdu. Capiton Construction'ın sunduğu sigorta destekli yatırım modeli, etkinliğe damgasını vurdu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs iş dünyasını buluşturan Ekonomi Zirvesi, 28 Mayıs'ta Girne'de görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Etkinliğin ana sponsoru Capiton Construction, güvenli yatırım modeli ve iddialı projeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

İKİ ÜLKE EKONOMİSİ AYNI MASADA

Cratos Premium Hotel'de düzenlenen zirvede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi hedeflendi. Katılımcılar, karşılıklı iş birlikleri, ticaret ve yatırım alanlarındaki yeni fırsatları masaya yatırdı.

CAPITON'DAN GÜVENLİ YATIRIM MODELİ: SİGORTA DESTEKLİ GAYRİMENKUL

Capiton Construction tarafından sunulan sigorta ve yeniden sigortalama (reinsurance) destekli yatırım modeli, etkinliğin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Bu sistem sayesinde yatırımcılar, gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir ve güvenli bir zeminde hareket etme imkânı buldu.

KKTC PROJELERİ TANITILDI: SUNSET BAY'DEN CC TOWER'A

Şirketin Kuzey Kıbrıs'taki projeleri olan Sunset Bay, The Nest, CC Tower Girne, CC Tower İskele ve L'Plage, ayrıntılı sunumlarla tanıtıldı. Bu projelerle bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

NETWORKING VE YATIRIMCI GÖRÜŞMELERİYLE DOLU BİR GÜN

Zirve boyunca düzenlenen paneller, yatırımcılarla birebir görüşmeler ve kokteylli networking oturumları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, projeleri yerinden inceleme ve karar vericilerle birebir temas kurma fırsatı yakaladı.

"İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK" MESAJI

Capiton Construction yetkilileri, bu tür etkinliklerin Türkiye-KKTC ekonomik ilişkilerine ivme kazandıracağını belirtti. Zirve, katılımcılardan tam not aldı ve iş dünyasında yeni köprülerin kurulmasına vesile oldu.

İş Dünyası, Ekonomi, Sigorta, Türkiye, Kıbrıs, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs'taki zirvede buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Kıbrıs Demek Kumar Demek Kıbrıs Demek Yasa Dışı Bahis demek Kıbrısı Duyunca Aklıma İlk Bunlar Geliyor 2 1 Yanıtla
  • R C G:
    Sevgili Serkan. Kıbrıs Türkiye’nin arka bahçesidir. Kıbrıs’ta aklına ne geliyorsa hepsi Türkiye’de yapılmayıp orada yaptırılmaktadır devletimiz tarafından çünkü KKTC diye bir devlet yoktur orası küçük Türkiye’dir. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 8 günde adeta para bastı Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
17:50
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu
17:45
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü
17:18
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
16:37
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
16:33
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
16:28
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
16:28
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
16:18
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 12:43:33. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve KKTC iş dünyası Kıbrıs'taki zirvede buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.