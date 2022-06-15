Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı - Son Dakika
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Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı

15.06.2022 18:29

Ünlü giyim markası Kiğılı kadın çalışanlarına tartışma yaratacak kılık-kıyafet uyarısında bulundu. Metinde "Mavi yaka çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız" denildi.

Erkek giyim markası Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliğine yönelik bir hatırlatma e-postasında özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçınılması konusunda uyarı yapıldı.

MAVİ YAKALILAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Uyarının gerekçesi olarak "mavi yakalılar" ile birlikte çalışılmasının gösterilmesi tepkilere neden oldu. Söz konusu metinde, "Değerli çalışma arkadaşlarımız, artan hava sıcaklıklarıyla birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik. Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık-kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir. Mavi yaka çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalıştığımız için özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız. Sevgi ve saygılarımızla" ifadelerine yer verildi.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Kiğılı'nın söz konusu uyarısı sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar yapılanı kadın çalışanlara yönelik saygısızlık olarak nitelendirdi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

  • Kiğılı'nın personele gönderdiği kıyafet metni rezalet ötesi. Cinsiyetçilik, ahlakçılık, sınıfçılık ve ikiyüzlülük ne ararsan var.. Yazık kere yazık!
  • Umarım Kiğılı'ya gereken ders verilir.
  • Kadının bedeni üzerinden, kadın kazanımlarını sınırlamak ve baskı altına almak isteyen Kiğılı... bunu da unutmayacağız!

"BİR KİŞİNİN İNİSİYATİFİNDE ONAYIMIZ OLMADAN YAZILMIŞ"

Konuya ilişkin Kiğılı'dan yapılan kurumsal açıklamada ise "Kiğılı markasını temsilen bir kişinin inisiyatifinde yazılmış, onayımız dahilinde olmayan ve haddini aşan ifadelerle dolu bu açıklama metni için oldukça üzgün olduğumuzun altını çizmek isteriz" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Kıyafet Yönetmeliği Hakkında' başlıklı bilgilendirme içeriğimizin çeşitli sosyal medya platformlarındaki paylaşımına ilişkin bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Kılık kıyafet prosedürümüzü her yıl olduğu gibi bu sene de sezonsal değişimlerden ötürü anımsatmak istedik. Ancak Kiğılı markasını temsilen bir kişinin inisiyatifinde yazılmış, onayımız dahilinde olmayan ve haddini aşan ifadelerle dolu bu açıklama metni için oldukça üzgün olduğumuzun altını çizmek isteriz.

Bu yaklaşımımız doğrultusunda kurum kültürümüzle asla bağdaşmayan ilgili ifadelerin kullanımına yönelik gereken yaptırımı en kısa sürede alıp gereken tüm prosedürleri uygulamış bulunmaktayız. Kurulduğumuz ilk günden bu yana "eşitlik" ilkesi doğrultusunda hareket ediyor ve tüm iş süreçlerimizi bu şekilde gerçekleştiren bir marka olarak tüm çalışma arkadaşlarımızı önemsiyoruz.

Eşitlikçi yaklaşımımızı ürettiğimiz ürünlerin etiketlerine dahi yerleştirirken, böyle bir açıklamanın kurumumuza bu şekilde yansımasını üzülerek takip ediyoruz. Kurum kültürümüzü oluşturan değerlerin en başında gelen "insana ve insan haklarına saygı" kavramından vazgeçmeden tüm iş süreçlerimizi yönettiğimizin altını bir kez daha çizmek isteriz. Kiğılı ailesi olarak, böyle bir gündemle kamuoyunu meşgul ettiğimiz için özür dileriz."

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