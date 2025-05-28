KİKAF 2025\'te İşsizlik Sorunlarına Çözüm Arayışı

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya İstihdam ve Kariyer Fuarı'nın (KİKAF 2025) açılış töreninde yaptığı konuşmada, işsizlikle ilgili değerlendirmelerde bulunarak iş gücü piyasasında arz ve talep dengesizliğine dikkat çekerek, fuarın bu alanda bir köprü kurabileceğini açıkladı.

Vali Işın, Türkiye genelinde işsizlik konusunun zaman zaman farklı yönleriyle tartışıldığını ifade ederek, Kütahya'da da bu meselenin hem sanayi hem de tarım sektöründe önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti. Kütahya'daki organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi veren Işın, "Şu anda altı organize sanayi bölgemiz faaliyette. Bu yıl Zafer OSB'de üretim başlamasını, Simav Tarım OSB'nin de faaliyete geçmesini bekliyoruz. Ayrıca Simav'da karma OSB ve hayvancılık OSB çalışmaları da hızla devam ediyor" diye konuştu.

Kütahya İl genelinde kayıtlı işsiz sayıları ile sahadaki gözlemler arasında farklılıklar olduğuna dikkat çeken Işın, "Bir taraftan iş arayanlara uygun iş bulamıyoruz, diğer taraftan işe uygun nitelikte insan bulamıyoruz. Sorunumuz bu. Belki bu fuar bu alanda bir köprü kurar" şeklinde konuştu.

Kütahya Valisi Musa Işın, iş dünyasının tecrübeli ya da tecrübesiz iş gücüne duyduğu ihtiyaca da değinerek, "Geldiğimiz noktada birçok işveren, 'Tecrübe aramıyoruz, gelsin bizde kazansın' anlayışında. Gençlerimizin bu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İş dünyasına özel bir parantez açan Işın, iş insanlarını "toplumun yükünü sırtlayan kahramanlar" olarak tanımlayarak şunları kaydetti:

"Yedikleri, içtikleri belli. Onlar da bizim gibi yaşıyorlar. Ama binlerce kişiye istihdam sağlıyorlar. Bu insanları sadece alkışlamıyoruz, destekliyoruz da. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımızdır" dedi. - KÜTAHYA