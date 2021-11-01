Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!

Dolar kurunun yükselmesi ve uluslararası piyasalarda fiyat artışı nedeniyle akaryakıt fiyatları aldı başını gitti. Zam üstüne zam gelen benzin, motorin ve LPG üçlüsünde ciddi yükselişler yaşanıyor.

LPG'DE SON 1 AYDA 1.42 FİYAT ARTIŞI OLDU

Ekim ayında LPG'ye 93, motorine 87, benzine ise 84 kuruş zam geldi. LPG'ye bugün gelen 49 kuruşluk zamla son 30 gün içerisinde gelen zam miktarı 1.42 liraya çıktı. Zamlar sonrası İstanbul'da benzinin litresi 8.41'e, motorinin litresi ise 8.19'dan satılıyor. Bugün gelen zamla birlikte LPG'nin litresi ise 6.63'e yükseldi.

DOĞAL GAZDA BİR TEK KONUTA ZAM GELMEDİ

Bugün doğal gaza da zam geldi. Doğal gazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı doğal gaz yüzde 47, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatı ise yüzde 48 zamlandı. Konutta kullanılan doğal gazda ise fiyat değişmedi.

KILIÇDAROĞLU HÜKÜMETE YÜKLENDİ

Üst üste gelen zamlar vatandaşın belini bükerken konu hakkında bir yorumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Fiyat artışlarına ateş püsküren Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğal gaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!" ifadelerini kullandı.