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Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin

10.02.2022 01:06

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a çağrıda bulunarak elektriğe yeni yılda yapılan zammı geri çekmesini istedi. Kılıçdaroğlu, zammın çekilmediği takdirde de faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına çok kızan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor." diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a elektrik zammıyla ilgili çağrı yaparak, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelen elektrik faturalarımı ödemeyeceğim" dedi. Bu sözler hükümet tarafından tepki çekerken bazı kesimler de bu çıkışa destek verdi.

"ÇOK ADİ VE HAFİF BİR POLİTİKA"

Tepki gösterenler arasında AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de vardı. Çilez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa 'Ben yaptırdım' demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nın şartlı 'Fatura ödemeyeceğim' çıkışına AK Partili vekilden karşı hamle: Senin elektrik faturanı ben ödeyeceğim
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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'nun şartlı 'Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim' çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin - Son Dakika
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