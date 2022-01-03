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Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı - Son Dakika

Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı

03.01.2022 15:06
Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, belediyede memur olarak çalışan personelin Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandığını belirtti.

Bem-Bir-Sen Kilis Temsilcisi Abdurrahman Datoğlu ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Sosyal Denge Tazminatı (SDS)sözleşmesi en üst limit olan yüzde 120 üzerinde imzalandı.

"MEMURLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Ramazan, "Bem-Bir-Sen ile 1 ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürürlükte olacak Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesini en üst limit olan yüzde 120 üzerinden imzaladık. Memurlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasında Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'da hazır bulundu.

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Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kilis Belediyesi'nden memurlarına yüzde 120'nin üzerinde Sosyal Denge Tazminatı zammı - Son Dakika
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