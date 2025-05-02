Kimya Sektörü İhracatı Nisan’da 2,6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Kimya Sektörü İhracatı Nisan’da 2,6 Milyar Dolar

İKMİB, kimya sektörünün nisan ayında ihracatının yüzde 4,9 arttığını duyurdu. 4 aylık toplam 10 milyar dolar.

02.05.2025 14:25
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün nisanda 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, "İhracatımız geçen yıla kıyasla bu yıl nisan ayında yüzde 4,9 arttı." ifadelerini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı nisanda yüzde 8,5 artışla 20,9 milyar dolar olurken, kimya sektörü 2,6 milyar dolarlık ihracatla nisanda en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu.

Sektörün 4 aylık ihracatı ise 10 milyar doları aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pelister, "Kimya sektörümüz nisan ayında 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. İhracatımız geçen yıla kıyasla bu yıl nisanda yüzde 4,9 arttı. Bu yıl ilk 4 aylık ihracatımız ise 10 milyar doları aştı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin başlattığı yeni tarife savaşlarının da katkısıyla küresel olarak ekonomide belirsizliğin hakim olduğu bir dönemi yaşadıklarını belirten Pelister, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine zorlu süreçte ülkemiz açısından elbette riskler olduğu kadar fırsatlar da olacaktır. Kimya sektörünün ihracatta çatı kuruluşu İKMİB olarak sektörümüzü desteklemeye, üretim ve ihracata devam ediyoruz. Bu zorlu dönemi tüm paydaşlarımızla güçlerimizi birleştirerek, birlik ve beraberlik içinde atlatacağımıza inanıyoruz.

Bu mücadelemizde devletimizin ihracatçılarımıza vereceği yeni teşvikler de büyük önem taşıyor. Özellikle finansmana erişim bakımından yeni destekler bekliyoruz. Tüm ihracatçılarımıza göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte kimya sektörünün gücünü dünyaya göstermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kimya Sektörü İhracatı Nisan’da 2,6 Milyar Dolar - Son Dakika

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