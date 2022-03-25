Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
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Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor

25.03.2022 13:12
Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor

Türkiye'nin ihracatı hızla büyürken, farklı sektörlerden şirketler de yeni pazar arayışlarıyla yurt dışı gelirlerini büyütmek için çalışıyor.

Türkiye'nin ihracatı hızla büyürken, farklı sektörlerden şirketler de yeni pazar arayışlarıyla yurt dışı gelirlerini büyütmek için çalışıyor. Yeşil enerji alanında yatırımlar yapan Eskişehir merkezli Kıraç Elektrik, 40'ıncı yılında ihracatın satışlarındaki payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 2021'deki ihracatımızın bir önceki yıla göre yüzde 32,85 artarak 225,3 milyar dolara ulaştığı görülüyor. "40. yılımızı kutladığımız 2022 yılında, yurt dışı satışların ciromuzdaki yüzde 25 civarında olan payını, yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyoruz" diyen Kıraç Elektrik Genel Müdürü Can Kıraç, "Elektrik piyasasında söz sahibi olmak amacıyla 1982'de kurulan Kıraç Group, bugün 9 şirketiyle 4 farklı sektörde 46 ülkede faaliyet gösteriyor. Grubun lokomotifi konumundaki Kıraç Elektrik, Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla da başta ülke ekonomisi olmak üzere, temsil ettiği global markaların ve alt şirketlerimizin ihracatına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

YEŞİL ENERJİ YATIRIMI YAPIYOR

Merkezi Almanya'da bulunan IDEE'nin (Uluslararası Elektrikli Ekipman Distribütörleri) Türkiye'deki tek üyesi ve partneri olduklarını söyleyen Can Kıraç, "İhracata büyük önem veriyoruz ve Avrupa'daki bilinirliğimizi artırmak için sağlam adımlarla ilerliyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı, doğaya sorumluluklarımızın farkındalığıyla karbondan arınma stratejileriyle destekliyoruz. Yeşil enerji alanında yatırımlar yaparak ülkemizde kurduğumuz 100 MW'lık güneş enerji santralinin yanı sıra elektrikli araba ve şarj istasyonları gibi alanlarda da girişimler geliştiriyoruz. Bu konularda destek almak isteyen tüm müşterilerimize de ürün ve mühendislik hizmetleri sunuyoruz. Hem ülke ekonomimize katkıda bulunmaktan hem de sürdürülebilir bir dünya için birlikte yol almaktan gurur duyuyoruz" dedi.

YENİ PAZAR ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Kıraç Elektrik Genel Müdürü Can Kıraç, "1982'de Kıraç Group bünyesinde ticarete atılmamızın ardından şirketimizin 40. yılında hem ulusal hem de uluslararası faaliyetlerimize Eskişehir merkezli olarak devam ediyoruz. Teknik ve mühendislik altyapımızı, yaygın sektör ve dağıtım kanallarımızın gücünü dijital dönüşüm yatırımlarıyla daha da kuvvetlendirdik. Enerjiden kablolamaya, aydınlatmadan bağlantı ekipmanlarına kadar birçok alanda müşterilerimizin taleplerini profesyonel çözüm ve 80 bin farklı referansla sektöründe öncü 30 büyük markanın ana bayisi olarak geniş bir ürün yelpazesiyle karşılıyoruz. Avrupa ve Asya'da 10 ülkede bulunan satış ofislerimiz ve üretim tesislerimizle ihracat gerçekleştirdiğimiz 28 ülkenin yanı sıra yeni pazarların arayışına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kıraç Elektrik, ihracat satış payını yüzde 35'e çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika


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