Kiralık ev bulmak Kırşehir'de sorun haline geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Kiralık ev bulmak Kırşehir'de sorun haline geldi

Kırşehir'de kiralık ev bulmak özellikle yaz dönemlerinde sorun haline geldi. Emlakçılar Odası, ev sahiplerinin kiralamak yerine satarak bankada parasını değerlendirdiğini söyledi. Kiralık ev arayanlar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı dönemlerinde ciddi oranda sorun yaşadığını belirtti. Ev sahiplerinin evlerini satması, kiracılar için sıkıntı oluşturuyor ve kira parasında dengesizliklere neden oluyor.

16.07.2024 14:56
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Kırşehir'de; kiralık ev bulmak özellikle yaz dönemlerinde sorun haline geldi. Emlakçılar Odası, ev sahiplerinin kiralamak yerine satarak bankada parasını değerlendirdiğini söyledi.

Kiralık ev arayanların Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı dönemlerinde ciddi oranda sorun yaşadığını belirten Emlakçılar Odası Başkanı Zeynel Biçici; "Birçok ev sahibi evini kiralamak yerine satmayı ve parasını bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Bu durum ise kiralık ev arayanlar için sıkıntı oluşturuyor. Kiracı ev sahibiyle kira parasında da dengesizlikler yaşıyor" dedi. Biçici; ev sahiplerinin evlerini satmasının önüne geçilemediğini belirttiği açıklamasında; "Kiralık daire bulmak çok zor. Gurbetçilerle birlikte memurlar için tayin dönemi olması kiracıyı da zorda bırakıyor. Ev sahibi evini satarak bankada değerlendirip parasıyla para kazanıyor. Ev sahibi 8, 9, 10 bin TL'ye ev kiralamak yerine parasını bankalarda değerlendirip ayda kiralamadan daha fazla gelir elde ediyor. Bu durum karşısında da kiracı zorda kalıyor" diye konuştu.

Mehmet Öz isimli vatandaş ise; ev sahiplerinin parasını faize yatırdığını ve kiralama bedelinin kiracı tarafından karşılamadığını düşündüğünü belirtti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kiralık ev bulmak Kırşehir'de sorun haline geldi - Son Dakika

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