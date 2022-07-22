Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa

Zingat, 2022'nin ilk altı ayı boyunca kullanıcılarının kiralık konut kategorisindeki aramalarını mercek altına aldı ve yılın ilk yarısında en çok kiralık konut aranan ilk 5 ilçeyi açıkladı.

Zingat.com adresinde kiralık konut araması yapan ziyaretçilerin, 2022'nin Ocak-Haziran aylarını kapsayan dönemde gerçekleştirdikleri kiralık arayışında öne çıkan 5 ilçe arasında İstanbul'dan sadece Esenler yer alırken, Esenler'i Kocaeli'nin Çayırova, Ordu'nun Fatsa, Manisa'nın Turgutlu ve Amasya'nın Merkez ilçeleri takip etti.

İSTANBUL'U TRABZON TAKİP ETTİ

"Emlak.Bilgi.Güven." sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat'ın verilerine göre, 2022 yılında ev kiralama arayışında olanlar il bazında ise sırasıyla İstanbul, Trabzon, Aksaray, Kocaeli ve Eskişehir'deki kiralık dairelere talep gösterdi.

Zingat raporunda, konut tipine göre kiralık aramasında en yüksek talep yüzde 90 ile "apartman dairesi"ne olurken, "müstakil ev" ve "rezidans" aramalarında salgın döneminde başlayan artışın yılın ilk yarısında da devam ederek yüzde 8 olarak gerçekleştiği görüldü.

Oda sayılarına göre aramalar incelendiğinde, geçen yılki toplam aramalarda yüzde 21'lik paya sahip olan 1+1 tipi dairelerin bu sene yüzde 10 oranına gerilediği ve yine 2021'de yüzde 24 olan toplam talebin yüzde 37'ye yükseldiği gözlemlendi.

"KİRALIK PİYASASINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre konut satışları yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti. Talep artışına paralel olarak arz sıkıntısı sebebiyle satış fiyatlarının sert yükseldiği bir piyasayı takip ettik. Stokların konut kredi kampanyaları ile erimesi ve bununla beraber kredi faizlerinin artmasıyla, yılın ilk çeyreğinde talep satılıktan kiralığa kaydı.

Nisan ayı ile beraber satılık piyasası hareketlenmiş olsa da, kiralık konut ilanlarında keskin yükselişler gözlemledik. Yılın ilk 6 ayına baktığımızda üç büyük ilde özellikle merkezi ilçelerde yine arz sıkıntısı sebebiyle fiyatlarda keskin artışlar yaşandı.

Zingat verilerine göre, kiralık konut en çok İstanbul ili genelinde arandı. İlçelere baktığımızda ise Esenler'in ilk sırayı aldığını gözlemledik. Kiralık piyasasındaki ritmin yılın ikinci yarısında devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle okulların açılmasıyla beraber Eylül ve sonrasında oldukça hareketli bir piyasa beklediğimizi ifade edebiliriz."