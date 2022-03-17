Kırıkkale'de "Hezarfen Orta Anadolu Projesi" ile KOBİ'lere danışmanlık hizmeti verilecek - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) iş birliğinde düzenlenen "Hezarfen Orta Anadolu Projesi", açılış töreniyle başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, KKÜ Mavi Salon'daki açılışta yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin savunma sanayisinin kalbi olduğunu, birçok şeyin üretildiğini ve üretilmeye de devam edeceğini belirterek, bu projeden çok iş çıkacağını aktardı.

Bugünün dünyasında bir şeyleri üretirken, yeni ürünler ortaya çıkarırken, bunları korumanın da çok önemli olduğuna işaret eden Tekbıyıkoğlu, bu alanda da Türk Patent ve Marka Kurumunun öne çıktığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar da sınai mülkiyet haklarının küresel rekabetin en önemli araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Ayı zamanda, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin de en somut çıktılarından biri olduğuna dikkati çeken Başpınar, şöyle devam etti:

"Türkiye bu alanda kapasitesini yıldan yıla artırıyor. Kurum olarak gerçekten çok yoğun tescil faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. 2021 yılını örnek verecek olursam başvuru ve sonrası işlemler olarak 750 binin üzerinde resmi talebi elektronik ortamda alarak işlemelerini yürütüyoruz. Kurumumuz, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili farkındalık, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor. Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi de bu danışmanlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir proje. İnşallah bu projenin sonunda buradan yararlanacak birçok KOBİ'miz, yeni sınai mülkiyet başvuruları, patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuruları yapabilecek."

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ise makine ve imalat sektörünün ihracatın en önemli kalemlerinden biri olduğuna değinerek, "Bunun içerisinde motor görevi gören KOBİ'ler ön plana çıkıyor. KOBİ'lerin yetkinliğinin kazandırılması çok önemli. Şehrimiz ve üniversite olarak bu sayının artırılması için ne tür katkı yapmamız gerekiyorsa o katkıyı vermeye hazırız." dedi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol da KOBİ'lerin yenilikçi yaklaşımlar sergileyerek katma değerli ve verimli üretim yapmalarının önemli olduğunu, kurumsallaşarak uluslararası rekabet düzeylerini artırmaları gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Başpınar, Aslan ve Varol tarafından Hezarfen Orta Anadolu Projesi İş Birliği Protokolü'nün imzalandığı programda, son 5 yılda Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'den en çok patent, faydalı model, marka ve tasarım başvurusu yapan firmalara plaket verildi.

KOBİ'lerde yenilikçi bilinci yaygınlaştırmayı, fikri mülkiyet hakkında farkındalığı artırmayı amaçlayan proje kapsamında, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'den 42 KOBİ'ye bilinçlendirme, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek.