Kırıkkale'de Üretilen Bebekler Yurt Dışında İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale'de Üretilen Bebekler Yurt Dışında İlgi Görüyor

Kırıkkale'de kursiyerlerin ürettiği bebekler, yurt dışındaki talep artışı ile büyük ilgi görüyor. Bebeklerin İngiltere, Amerika, Avustralya ve şimdi de Dubai'ye ihraç edilmesi planlanıyor.

05.06.2024 15:21
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Kırıkkale'de kursiyerlerin ürettiği bebekler, yurt dışındaki talep artışı ile büyük ilgi görüyor. Daha önce İngiltere, Amerika ve Avustralya'ya ihraç edilen özel bez bebekler, şimdi de Dubai'ye gönderilmek için hazırlanıyor.

Kırıkkale'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan 796 kursta toplam 13 bin 503 kursiyere eğitim verildi. Kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Kursiyerlerin yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu bu etkinlik, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu kurslarda verilen eğitimlerle, bireylerin kişisel gelişimlerine ve mesleki becerilerine önemli katkılar sağlandı.

3 ülkeye ihraç ediliyor

Özellikle dikkat çeken bir diğer nokta ise Kırıkkale Belediyesi'ne ait Mahalle Konakları'nda kursiyerlerin ürettikleri bebeklerin yurtdışına da satılması oldu. Geleneksel ve modern tasarımların bir araya geldiği bu bebekler, hem çocuklar hem de koleksiyonerler için ilgi çekici hale geldi. El emeği bebekler, hem ekonomik hem de kültürel açıdan da büyük bir başarıyı temsil ediyor.

Sergi açılışında konuşan Vali Mehmet Makas, kurslara katılan ve hayatın her aşamasında olan kadınları kutlayarak, "Allah her birini var etsin, emekleri zayi olmasın. Diliyoruz ki burada öğrendiklerini aile bütçelerine de katkı sağlamak adına devam ettirirler" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal da Halk Eğitimi Merkezi'nin sunduğu kursların, hem kişisel gelişime hem de toplumsal kaynaşmaya önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, kursiyerlere emekleri için teşekkür etti. Sergi gezisinin ardından Makas ve beraberindekiler, kursiyerlerin seslendirdiği çeşitli türkü ve şarkıları dinledi. Kursiyerlerin performansları, izleyicilerden tam not aldı ve etkinliğe ayrı bir renk kattı.

"Hanımlar için aslında terapi oluyor"

Uzun vadeli çalışmalarıyla birçok alanda sabırla eserler ürettiklerini belirten çini sanatçısı Kamile Coşkun, çini sanatını, kadınlara hem psikolojik hem de ekonomik anlamda büyük katkılar sağladığını söyledi. Coşkun, "Eylül ayı itibariyle başlıyoruz Haziran'a kadar uzun vadede birçok alanda sabırla eserlerimizi üretiyoruz. Hanımlar için aslında terapi oluyor. Evden çıkıyorlar ürettiklerini hem hediye ediyorlar. Hem de satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Aslında da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımıza geçmişten geleceğe aktarmaya vesile oluyor" ifadelerini kullandı.

"Şimdi de Dubai ile görüşüyoruz"

El emeği göz nuru bebekler örerek hem yurt içinde hem de yurt dışında satış yaptıklarını anlatan usta öğretici Tuğba Demirtaş, "Yurtdışı ve yurtiçi satışlar yapıyoruz. Sergilerimizde değerlendiriyoruz. Satış yapacağımız yerler oluyor mahalle konaklarımızda. Ev ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Üretmek onların hoşlarına gidiyor ve terapi oluyor. Türkiye'nin dışında İngiltere'ye, Avustralya'ya, Amerika'ya satışlarımızı yaptık. Şimdi de Dubai ile görüşüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz"

Usta öğretici Feyza Kaya ise, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan tel kırma sanatını öğrencilere öğretmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz tel kırma alanında çeyiz de yapıyorlar. Aynı zamanda çanta, namaz baş örtüsü, salon takımı gibi ürünler çıkararak satışını sağlıyoruz. Ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Açılışa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de Üretilen Bebekler Yurt Dışında İlgi Görüyor - Son Dakika

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