Kırıkkale\'ye 23 Yılda 47 Yeni Tesis

01.03.2026 13:57
Kırıkkale'de son 23 yılda 8,9 milyar lira yatırım ile 47 tesis inşa edildi, tarım ve su yönetimi desteklendi.

Kırıkkale'de son 23 yılda 8 milyar 913 milyon lira değerinde 47 tesis inşa edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Kırıkkale'ye yapılan DSİ yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda kentte inşa ettikleri 6 sulama tesisi ile 50 bin 230 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

İlin toprak yapısı ve iklim şartlarının üretim için büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çeken Balta, "Coğrafi ve iklimsel özelliklerini büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Kırıkkaleliler için son 23 yılda 8 milyar 913 milyon lira yatırım yaparak 47 tesis inşa ettik. Kırıkkale'de hizmete aldığımız 5 baraj ve 1 gölet ile 57,04 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Bu yatırımlar sayesinde ilimizin su kaynaklarını güvence altına alıyor, tarımsal üretimi destekliyor ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte son 23 yılda 31 taşkın kontrol tesisinin tamamlandığını anımsatan Balta, bu tesisler sayesinde şehir merkezi ile çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazisinin taşkın riskine karşı güvence altına alındığını aktardı.

Kırıkkale'de arazi toplulaştırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Kırıkkale'de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında tamamlanan 2 proje ile 41 bin 577 hektar alanda tescil yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde tarım arazileri daha verimli, daha ulaşılabilir ve daha ekonomik hale gelmiştir. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan Kırıkkaleli çiftçilerimizin memnuniyetini yakından takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ön yargıyla yaklaşan çiftçilerimiz, uygulamaların sahadaki faydasını gördükçe teşekkürlerini iletiyor. Sahadan aldığımız bu olumlu geri dönüşler doğrultusunda, Kırıkkale'de yeni projeler üretmeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

Balta, ilde son 23 yılda işletmeye aldıkları 2 hidroelektrik santrali ile toplam 34 megavat kurulu güce ulaştıklarını ve yıllık ortalama 0,18 milyon kilovatsaat enerji üretim potansiyeli sağladıklarını belirtti.

Kent genelinde yürütülen projelerin kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Balta, 1 gölet, 4 taşkın koruma tesisi ve 2 toplulaştırma çalışmasının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

