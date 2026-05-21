Kırklareli'de Hamsi Avı Bereketli Geçti

21.05.2026 11:20
Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin İğneada ve Kıyıköy açıklarında 2025-2026 sezonunda 16 bin tonun üzerinde hamsi avlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, 1 Eylül 2025'te başlayan ve 15 Nisan'da sona eren sezonun hem Kırklareli hem de ülke balıkçılığı açısından bereketli geçtiğini söyledi.

Karaca, özellikle İğneada ve Kıyıköy açıklarının Karadeniz'de avcılık yapan tekneler için önemli bir bölge haline geldiğini belirtti.

Sezon boyunca Trabzon, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Sinop, Rize, Yalova ve Balıkesir başta olmak üzere birçok ilden balıkçı teknesinin bölgede avlandığını ifade eden Karaca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 1586 tekneye e-seyir nakil onayı verildiğini kaydetti.

Geçen sezona göre av miktarında önemli artış yaşandığını dile getiren Karaca, şunları söyledi:

"Geçen sezon ilimizden 13 bin tonun üzerinde hamsi karaya çıkarılmıştı. Bu yıl geçen yıldan daha bereketli bir sezon geçirdik ve bizim hamsi avcılığımız 16 bin tonun üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir hamsi avcılığımız söz konusu oldu."

Kıyıköy'de balıkçılık yapan Yasin Malkoç da sezonun oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Son yılların en bol hamsi sezonlarından birini yaşadıklarını belirten Malkoç, "İyi bir sezon geçirdik. Allah bin bereket versin, çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Malkoç, devlet destekleriyle balıkçılığın geliştiğini, İğneada ve Kıyıköy'ün göç yolu üzerinde bulunmasının da avcılığı olumlu etkilediğini kaydetti.

Kaynak: AA

