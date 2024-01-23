Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dereköy Sınır Kapısı modernizasyon projesinin tamamlandığını duyurdu

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Ekici Dereköy Sınır Kapısı modernize proje çalışmalarının bittiğini, temel atılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kırklareli'nde 2024 yılı ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Birol Ekici başkanlığında yapılan toplantıda yatırımlar değerlendirilirken, il genelinde 2022 yılında 3,1 milyar liralık, 2023 yılında da 4,3 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatıldı.

Sağlıktan spora, ulaşımdan eğitime çok alanda proje yaptıklarını anlatan Ekici, yapılan yatırımlarda en çok bütçeyi ulaşıma harcadıklarını söyledi. Hızlı tren projesine değinen Ekici, Lüleburgaz ve Babaeski'de durakların olduğunu ifade ederek kentte değer katacağını belirtti.

Toplantında Ekici, Dereköy Sınır Kapısındaki modernize proje çalışmalarının bittiğini dile getirerek "Gümrük ve Turizm İşletmeleri tarafından yapılacak olan yenileme çalışmalarının projesi bitmiş, temelinin atılması için çalışmalar sürmektedir" dedi.

Köylere içme suyu giderlerini karşılayacak olan güneş santrali projesinin devam ettiğini anlatan Ekici, projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra Ekici, kurum amirlerinde bilgi aldı. - KIRKLARELİ