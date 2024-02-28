Kırmız ette fiyatlar neden artıyor?

Ekonomi

Yüksek enflasyon, gıda ürünlerinde fahiş ücretlendirmelere neden olurken kırmızı ete ulaşmakta zorlanan vatandaş, özellikle büyükşehirlerde mahalleler arasında bile farklı fiyatlarla karşılaşıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala et ürünlerine yeni bir zammın daha gelme ihtimali korkuturken fiyatların, Türkiye'de besilik hayvan varlığının azalması ve tekelleşme nedeniyle arttığı belirtiliyor.

İTHAL ET ÇARE OLMADI

450-500 TL altında kıyma bulmanın zorlaşması, tüketicilerin kırmızı ete ulaşmasını zorlaştırırken fiyatların uzun süredir yüksek seyretmesi de konuyla ilgili alınacak tedbirleri gündeme getiriyor. Özellikle fazla süt veren anaç hayvanların kesime gitmesi, besihanelerdeki üretimin yaklaşık yüzde 30 oranında azalması sorunun baş nedenleri arasında gösterilirken ithal et gibi tedbirlerinse fiyatlara olumlu yansımadığı görüldü.

RAMAZAN ÖNCESİ YENİ ZAM KORKUSU

11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatlarına yeni bir zam yapılma ihtimali vatandaşı endişelendirirken kasaplar da fiyatların artış nedenini piyasadaki tekelleşme olarak gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde mahalleler arasında bile fiyatlarda ciddi farkların görülmesi ise vatandaşı düşündürüyor.