Kırmız ette fiyatlar neden artıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kırmız ette fiyatlar neden artıyor?

Kırmızı et fiyatlarındaki artış, ilçeler arasında fiyat farklarını ortaya çıkarırken vatandaşlar, özellikle yakında başlayacak Ramazan ayı öncesi tekrar bir zamla karşılaşmaktan endişeleniyor. Et fiyatlarındaki fahiş artışın sebebi olaraksa Türkiye'deki hayvan varlığındaki azalış ve tekelleşme olarak gösteriliyor.

28.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek enflasyon, gıda ürünlerinde fahiş ücretlendirmelere neden olurken kırmızı ete ulaşmakta zorlanan vatandaş, özellikle büyükşehirlerde mahalleler arasında bile farklı fiyatlarla karşılaşıyor. Ramazan ayına sayılı günler kala et ürünlerine yeni bir zammın daha gelme ihtimali korkuturken fiyatların, Türkiye'de besilik hayvan varlığının azalması ve tekelleşme nedeniyle arttığı belirtiliyor.

İTHAL ET ÇARE OLMADI

450-500 TL altında kıyma bulmanın zorlaşması, tüketicilerin kırmızı ete ulaşmasını zorlaştırırken fiyatların uzun süredir yüksek seyretmesi de konuyla ilgili alınacak tedbirleri gündeme getiriyor. Özellikle fazla süt veren anaç hayvanların kesime gitmesi, besihanelerdeki üretimin yaklaşık yüzde 30 oranında azalması sorunun baş nedenleri arasında gösterilirken ithal et gibi tedbirlerinse fiyatlara olumlu yansımadığı görüldü.

RAMAZAN ÖNCESİ YENİ ZAM KORKUSU

11 Mart Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayına sayılı günler kala et fiyatlarına yeni bir zam yapılma ihtimali vatandaşı endişelendirirken kasaplar da fiyatların artış nedenini piyasadaki tekelleşme olarak gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde mahalleler arasında bile fiyatlarda ciddi farkların görülmesi ise vatandaşı düşündürüyor.

Kırmız ette fiyatlar neden artıyor?

Türkiye, Kıyma, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırmız ette fiyatlar neden artıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 15:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kırmız ette fiyatlar neden artıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement