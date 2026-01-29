Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi - Son Dakika
Ekonomi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
29.01.2026 10:52
Erzurum'da kırmızı et üretimi için pilot proje masaya yatırıldı. Projeyle besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaç hayvanlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor. Pilot il seçilen Erzurum'un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda kırmızı et üretimi konulu geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, et üreticileri birlikleri, veteriner hekimler ve ilgili paydaş kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda; kırmızı et sektörünün mevcut durumu, üretim kapasitesinin artırılması, verimlilik, sürdürülebilirlik ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

PİLOT İL ERZURUM SEÇİLDİ

Bakanlık ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan ve cinsiyeti belirli (erkek) sperma kullanımıyla suni tohumlamanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan projenin Erzurum'da pilot uygulaması toplantıda tanıtıldı. Proje kapsamında, besilik materyal üretiminin desteklenmesi amacıyla etçi ırk erkek sperma kullanılarak, özellikle melez ve damızlık üretimi dışında kalan anaç hayvanlardan etçi ırk melezi besilik hayvan üretimi hedefleniyor. Projeye katılan yetiştiricilere, doğan buzağılar için Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından destekleme sağlanmasının planlandığı belirtildi.

Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

GENİŞ ÇAYIR VE MERA ALANLARI AVANTAJ

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Erzurum'un sahip olduğu geniş çayır ve mera alanları ile büyükbaş hayvan varlığının proje için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı. Pilot uygulamanın başarılı olması hâlinde, projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca uygulamanın sahada başarıya ulaşabilmesi için hayvan seçiminin doğru yapılmasının, infertil hayvanların kapsam dışında tutulmasının ve uygulamanın daha dar, kontrol edilebilir alanlarda yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Veteriner hekimlerin sürecin merkezinde yer alacağı, izleme ve denetimlerin mobil suni tohumlama sistemi üzerinden yürütüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

