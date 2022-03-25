Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi

25.03.2022 09:03

Kırmızı et son günlerde gelen zamlardan sonra gündem olmuştu. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kırmızı etin ihracatına kısıtlama getirildi.

Fiyat artışı nedeniyle gündemde olan kırmızı etin ihracatına kısıtlama getirildi. Bu kapsamda büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının kısıtlanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Mart 2022 tarihli "Hizmete Özel" başlığı ile "Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması" konulu yazı Tüm Şube Müdürlüklerine, Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğüne, Tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine gönderildi.

ARZ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACI

Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, söz konusu yazıda bakanlık makamının 19 Mart 2022 tarih ve 10724253-305.04.02.02-4916055 sayılı 'olur'u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü ifade ediliyor.

VETERİNERLİK SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENENLER İHRAÇ EDİLECEK

Yazıda ayrıca, "Bakanlıklarının yeni bir bildirimine kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir" denildi.

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