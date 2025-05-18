Kırsal Kalkınmada Yeni Destek Modeli

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre, desteklerle temel hedeflerinin kırsalda üreticilerin rekabet gücünü artırmak olduğunu vurgulayarak, "Sadece ekonomik kalkınmayı değil, sosyal refahı da gözetiyoruz. Gençlerimizi köylerinde tutacak, kadınları üretime dahil edecek, yerel değerleri koruyacak bir kalkınma modeli üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Güre yaptığı açıklamada, geçen yılın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) için kırsal kalkınma yatırımlarında rekor düzeyde projenin hayata geçirildiği bir yıl olduğunu belirtti.

IPARD-I ve IPARD-II programları kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar 25 bini aşkın projeye destek verildiğine dikkati çeken Güre, bu projelere 2 milyar avroya yakın hibe ödemesi yapıldığını, sadece tarımsal üretim değil, kırsal turizm, yenilenebilir enerji ve el sanatları gibi çok çeşitli alanlarda da destek sağlandığını aktardı.

TKDK Bursa İl Koordinatörlüğü olarak bugüne kadar yaklaşık 470 milyon lira hibe desteği sağladıklarını belirten Güre, toplamda 450'nin üzerinde projeye katkı sunduklarını, bu projelerle kırsalda yüzlerce kişiye doğrudan istihdam sağlandığını ifade ederek, "Ayrıca geleneksel üretim biçimlerinden modern tarıma geçişte önemli bir dönüşüm yaşandı" dedi.

Geçen yılı Bursa olarak verimli geçirdiklerini dile getiren Güre, "Yıl boyunca 47 projeye destek verdik ve 38,9 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Bu projeler süt toplama ve işleme, meyve-sebze işleme tesisleri, arıcılık, zeytinyağı ve et işlenme gibi alanlarda yoğunlaştı. Bu desteklerle hem istihdam hem üretim kapasitesi ciddi oranda arttı" diye konuştu.

Bu yıl için 4 çağrı

Güre, 2025 yılı için dört çağrı ilanı planladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk çağrımız mart ayında küçük ilçelerin sosyal kalkınmalarına yönelik yüzde 100 oranında hibe sağladığımız Leader tedbirinden açıklandı ve başvurular alınmaya başlandı. Diğer üç çağrı ise sırasıyla, haziran ve temmuz ayında 'Kırsalda İş Geliştirme' tedbirinden (Bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, üretici örgütlerine yönelik makine parkları, kültür balıkçılığı ve yenilenebilir enerji) sektörlerinden olacak. Bu çağrının bütçesi 42 milyon lira olacak. Ağustos ve eylül aylarında 'Hayvancılık' tedbirinden (besi, süt, kanatlı ve yumurta) olacak şekilde planlandı. Hayvancılık için bu yıl 43 milyon avro destek bütçesi ayrıldı. Yılın son çağrı ilanı ise ekim ayında 'Tarım ve Hayvancılık Ürünlerinin İşlenmesi' (Süt, kırmızı et, beyaz et, su ürünleri, meyve & sebze ve yumurta işlenmesi) sektörlerinden olacak. Son çağrının bütçesi 50 milyon avro olarak belirlendi."

Her çağrıda farklı sektörlere öncelik tanıdıklarını ifade eden Güre, başvuru yapacak yatırımcıların TKDK'nın resmi internet sitesinden duyuruları takip etmelerini ve il koordinatörlüğüne danışmalarını önerdi.

Kadınlar ve genç girişimciler öne çıkıyor

Son yıllarda genç girişimcilerin ve kadın üreticilerin ilgisinin arttığını memnuniyetle gözlemlediklerini aktaran Güre, 2024'te destek verdikleri projelerin yaklaşık yüzde 30'unun kadın yatırımcılara ait oduğunu kaydetti.

Ayrıca 40 yaş altı genç çiftçilere hem teknik destek hem de öncelikli değerlendirme avantajı sunduklarını dile getiren Güre, bu kapsayıcı yapı sayesinde kırsalda kalıcı istihdam ve üretim sağlandığını söyledi.

Temel hedeflerinin kırsalda üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve kırsal alanları cazip hale getirmek olduğunu ifade eden Güre, "Sadece ekonomik kalkınmayı değil, sosyal refahı da gözetiyoruz. Gençlerimizi köylerinde tutacak, kadınları üretime dahil edecek, yerel değerleri koruyacak bir kalkınma modeli üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kırsal yatırım yapacaklara öncelikle doğru ve sürdürülebilir bir iş fikri ile yola çıkmalarını tavsiye eden Güre, "TKDK olarak teknik destek, proje danışmanlığı ve finansman kolaylığı sağlıyoruz. Kırsalda üretim yapmak isteyen herkesin, sadece maddi değil, aynı zamanda stratejik olarak da yanındayız" dedi.

Güre, destek oranlarının yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değiştiğine dikkati çekerek, gençler ve kadınlar için avantajlı değerlendirme kriterleri bulunduğunu vurguladı.

Başvuru için önemli bilgiler

TKDK'dan destek almak için izlenmesi gereken 6 temel adım şöyle:

"- Çağrı duyurusunu takip edin. TKDK her yıl belirli dönemlerde çağrı ilanları yayınlar. Öncelikli sektörler, destek oranları ve başvuru takvimi duyuruda belirtilir.

Proje konunuzu belirleyin. Desteklenen alanlardan birinde (hayvancılık, işleme, kırsal turizm vb.) yatırım yapmayı planlayın. Projeniz teknik olarak uygun olmalı.

Projenizi hazırlayın. Gerekli belgeler ve iş planı ile proje dosyanız hazırlanır. Bu aşamada bir danışmandan destek alınabilir.

İl Koordinatörlüğüne başvurun. Dosyanızla birlikte bağlı bulunduğunuz TKDK İl Koordinatörlüğüne başvurunuzu teslim edin.

Değerlendirme süreci başlar. Başvurular puanlanır ve uygun bulunan projeler desteklenir. Kabul edilen projelerle sözleşme imzalanır.

Yatırımı gerçekleştirin ve hibeyi alın. Sözleşme sonrası yatırım süreci başlar. Harcamalar tamamlandıktan sonra TKDK geri ödemesiz hibenizi hesabınıza aktarır." - BURSA