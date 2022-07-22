Kırsalı kalkındıran proje Aladağ'ı da kalkındıracak - Son Dakika
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Kırsalı kalkındıran proje Aladağ'ı da kalkındıracak

22.07.2022 10:18
Kırsalı kalkındıran proje Aladağ'ı da kalkındıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralarında Adana'nın da bulunduğu 6 ilde yürütülen ve bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma (KDAK) Projesi, 2023 yılında Adana'nın 2 kırsal ilçesinde daha üreticilere...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aralarında Adana'nın da bulunduğu 6 ilde yürütülen ve bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma (KDAK) Projesi, 2023 yılında Adana'nın 2 kırsal ilçesinde daha üreticilere destek sunmaya başlayacak. Böylece Adana'da Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı'nın ardından Aladağ ve Karaisalı ilçeleri ile birlikte toplan 7 ilçe kırsalı kalkındırmayı hedefleyen projeden yararlanmış olacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi yürütme ekibi Aladağ ilçesinde muhtarlar ve üreticilerle biraraya gelerek hem projeyi anlattı hem de üreticilerin taleplerini dinledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Birsen Ergün, KDAK projesinin rakımı 600 metreden yukarı olan, kırsal bölgelerde üreticilerin refahını artırmaya yönelik projeleri desteklediğini belirterek, "Adana'da Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve Pozantı ilçelerinde uygulanıyor. Buralarda gerek bireysel gerekse kooperatif, birlik, belediyelerle işbirliği içinde hazırlanan altyapı yatırımları destekleniyor. Proje Türkiye genelinde 6 ilde uygulanıyor. Önümüzdeki yılda il sayısı 8'e çıkacak. 98 milyon Euro bütçesi olan bir proje. Adana ilinde de 5 ilçe vardı. 2023 yılında Aladağ ve Karaisalı ilçemiz projeye dahil olacak. Aladağ ilçesinde hayvancılık yaygın. Bu proje ile özellikle küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere, arıcılara, bitkisel üretime ciddi destekler yapmak istiyoruz. Bunun için öncelikler belirlenerek ona göre hangi konularda destek verilmesi gerektiği ortaya konulacak" dedi.

KDAK Proje Yürütücüsü Ziraat Mühendisi Ahmet Çelen ise Adana'da 5 ilçede devam eden proje çerçevesinde meralara sıvat dağıtımı, gölgelik yapılması, göçer hayvancılara koyun, kuzu yaşam ağılı, yaşam çadırı verilmesi, güneş panelleri kurulması, Kozan'a Canlı Hayvan Pazarı, Tufanbeyli'ye Yöresel Ürün Pazarı yapılması gibi farklı konuların projelendirildiğini belirterek, "Aladağ ve Karaisalı'nın da benzer projelerle kalkınmasını istiyoruz. Bu bölgede hayvancılık çok yaygın. Başta küçükbaş hayvan yetiştiren ve göçer olarak bu işi yapanlar olmak üzere farklı projeleri 2023 yılı yatırım programına alarak KDAK Projesinden faydalandıracağız" diye konuştu.

KDAK Projesi tanıtım toplantısı üreticiler ve muhtarların proje hakkında merak ettikleri farklı konuları, proje yürütme ekibinde yer alan teknik personellere sorması ve görüş alışverişi ile sona erdi. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tufanbeyli, Aladağ, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırsalı kalkındıran proje Aladağ'ı da kalkındıracak - Son Dakika

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