Kırşehir'de Gurbetçi Yoğunluğu - Son Dakika
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Kırşehir'de Gurbetçi Yoğunluğu

Kırşehir\'de Gurbetçi Yoğunluğu
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Yaz dönemiyle gurbetçilerin Kırşehir'deki alışverişi arttı, el yapımı yorganlara talep yükseldi.

Kırşehir'de yaz dönemi olması sebebiyle ile gurbetçilerin kentteki alışveriş yoğunluğu arttı. Ağustos ayının son günlerine kadar memleketlerinde kalan gurbetçiler, alışverişlerinin yanı sıra geleneksel el yapımı yorganları da tercih ediyor.

Kırşehir'de yorgancılık yapan esnaf, özellikle yaz aylarında gurbetçilerin ve yerli vatandaşların ilgisi nedeniyle yoğun mesai yapıyor. Gurbetçilerin bir yıl boyunca memleketlerine gelmeyi beklediklerini belirten yorgancı Cengiz Gök, vatandaşların işlerini ve alışverişlerini kısa süre içerisinde tamamlamaya çalıştığını söyledi. İşlerinin mevsimsel olarak yoğunlaştığını ifade eden Gök; "İşlerimiz şükürler olsun iyi. Bu mevsimlerde gurbetçilerden ve yerli halktan dolayı yoğunluk yaşıyoruz. Senede bir kez şehre gelen gurbetçiler, işlerini ve alışverişlerini bir haftaya sığdırmaya çalışıyor. Bizler de yoğun şekilde çalışıyoruz. Tercih sebepleri arasında el yapımı yorganlar da bulunuyor. Özellikle yaz dönemlerinde yünlerini yıkayan vatandaşlar, doğrudan yorgan yaptırmaya yöneliyor. Bu nedenle yaz aylarında işlerimiz yoğunlaşıyor" dedi.

"El emeği ürünler kültürel devamlılığı sağlıyor"

Gurbetçi vatandaşlardan Osman Ünver ise hazır ürünler yerine el emeği ürünleri tercih ettiklerini belirterek; "Senede bir kez şehrimize geliyoruz. Hazır ürünler yerine el emeği ürünleri tercih ediyoruz. Bu da bizlerde kültürel devamlılığı sağlıyor" diye konuştu. Kırşehir'de geleneksel yorgancılık mesleğini sürdüren esnaf, yaz döneminde artan talebin hem mesleğin yaşatılmasına hem de el emeği ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırşehir'de Gurbetçi Yoğunluğu - Son Dakika

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