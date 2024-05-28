Kırşehir\'de Yağışlar Yüksek Yerlere Fayda Sağladı, Kıraç Araziye Etki Etmedi

Ekonomi

Kırşehir'de, mevsimsel yağışlar dışında oluşan yağışlar yüksek yerlerde olan arazilere fayda sağlarken kıraçta kalan araziye ise olumlu etki oluşturmadı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, yağışların olumlu etki verirken kıraçta bulunan araziye faydası olmadığını söyledi. Toprak açıklamasında; "Kırşehir'e mevsim yağışları dışında düşen yağışlar, tarladaki ürünlerde olumlu etki bıraktı. Yanmış, kurumuş ve kıraçta bulunan arazilerde ise yağışların hiçbir faydası olmadı. Yüksek kesimlerde olan ekili alanlarda ciddi fayda sağladı. Yağışlar; tane ağırlığına ve ürün kalitesine etki etti" dedi. Öte yandan, yağışlardan zarar gören çiftçiye de uyarıda bulunan Toprak, "Yağışlar nedeniyle zarar gören çiftçi; Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, AFAD'a, Ziraat Odası'na dilekçe versin. Gerekli incelemeler sonrası TARSİM incelemesiyle gereken yapılacaktır" diye konuştu.

Kırşehir'de yağışlar, belirli aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. - KIRŞEHİR