Kış Lastiklerinde Hava Basıncı Kontrolleri Önemli - Son Dakika
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Ekonomi

Kış Lastiklerinde Hava Basıncı Kontrolleri Önemli

LASİD, kış aylarında lastik basıncının düzenli kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

19.02.2025 16:48
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Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), soğuk havalarda kış lastiklerine düzenli ve doğru seviyede basınç kontrolü yapılması önerisinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, soğuk hava, kış lastiklerindeki hava basıncını önemli ölçüde etkiliyor. Hava basıncı ölçümleri ve lastik kontrollerinin ihmal edilmesi ise güvenli trafik için risk yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış aylarında lastik basıncı ölçüm ve kontrollerinin daha sık yapılması gerektiğini, bu durumun güvenli sürüş için çok önemli olduğunu belirtti.

Kurt, "Kış koşullarında bazı sürücülerimiz, lastiklerine gerekli lastik basıncını sağlamadan trafiğe çıkabiliyor. Bazı sürücüler arasında ise karlı yollarda lastiklerin daha az şişirilmesi gerektiği yönünde oluşan yanlış bir bilgi var. Oysa, lastiklerin basıncı sıcaklık düştükçe azalır. Bu nedenle soğukta, özellikle karlı ve buzlu yollarda lastik basıncını kesinlikle düşürmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

"Doğru seviyede lastik basıncı önemli"

Düşük lastik basıncının yol tutuşunu ve aracın hakimiyetini azaltarak güvenli sürüşü riske attığını kaydeden Kurt, doğru seviyede lastik basıncının ise güvenli sürüş için en önemli unsurlardan birisi olduğuna değindi.

Kurt, kış lastiklerine doğru seviyede hava basıncı uygulandığında aracın kontrolü kaybetme, virajda savrulma ve suda kızaklama risklerinin azaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğru basınç, lastiklerinizin vaktinden önce düzensiz aşınmasını ve iç yapısında geri dönüşü olmayan hasarın oluşmasını engeller ve yakıt tasarrufu da sağlar. Ancak lastik basıncı, ortam ısısındaki değişiklikler sebebiyle değişebilir. Lastiklerinizin basıncı düştüğünde, hasar görme riski de artar. Hava basıncı olması gerekenin altında lastikler, fren mesafesini artırır ve düzensiz aşınır."

Erdal Kurt, hava sıcaklığı her 10 derece düştüğünde lastiklerdeki hava basıncının azaldığını, bu durumun özellikle kış aylarında soğuk havada yaşanması nedeniyle sürücülerin lastiklerinin basıncını daha düzenli ve dikkatli bir şekilde kontrol etmesi gerektiğini aktardı.

Sürücülere kış lastiklerinde doğru seviyede hava basıncı için Kurt, "Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin basıncını kesinlikle düşürmeyin. Özel otomobil, ticari veya ağır tonajlı her tür lastik için doğru hava basıncı, araç üreticileri tarafından belirlenir. Sürücüler, doğru bilgilere araçlarının kapı içlerinden, torpido gözünden veya yakıt deposu kapağından ulaşabilir. Hava basıncı, tercihen lastikler soğukken, güneşe maruz kalmamışken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmeli. Yedek lastik dahil, lastiklerin hava basıncı, 15 günde bir kez ve herhangi bir uzun yolculuktan önce, mutlaka kontrol edilmeli." tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Otomobil, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kış Lastiklerinde Hava Basıncı Kontrolleri Önemli - Son Dakika

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