Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 200 milyar doları aştı - Son Dakika

Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 200 milyar doları aştı

Son Güncelleme: 17.08.2023 10:29

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Haziran sonu itibarıyla 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artarak 162,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 43,4 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 206,2 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 162,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında artarak 64 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLERİ ARTTI

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6,9 oranında artarak 11,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,6 oranında azalarak 20,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 9,0 oranında artışla 18,3 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında artışla 13,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında azalarak 48,7 milyar dolar seviyesine düştü.

KAMUNUN BORCU ARTTI, ÖZEL SEKTÖRÜN AZALDI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,6 oranında artarak 31,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,1 oranında azalarak 87,4 milyar dolar oldu.

ALACAKLI BAZINDA DIŞ BORÇLAR

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 19,9 oranında artarak 89,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 oranında azalarak 72,4 milyar dolar düzeyine gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Haziran sonu itibarıyla 969 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN

2023 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,2'si dolar, yüzde 25,1'i euro, yüzde 9,3'ü TL ve yüzde 17,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 206,2 MİLYAR DOLAR

2023 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 206,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası'nın yüzde 21,5, özel sektörün ise yüzde 58,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 200 milyar doları aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 200 milyar doları aştı - Son Dakika
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