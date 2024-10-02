Kıtaları Buluşturan İstanbul Zirvesi

Ekonomi

Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) ev sahipliğinde düzenlenen, Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024'ün ilk günü Borsa İstanbul Grubu Yerleşkesinde düzenlenen AECSD, AMEDA ve Dünya Merkezi Saklama Kuruluşları Forumu (WFC) Genel Kurullarının tamamlanmasıyla gerçekleşti.

MKK'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi 2024 için Borsa İstanbul'da temsili bir gong töreni de düzenlendi. Törende AA'nın da aralarında bulunduğu zirve sponsorlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen Genel Kurulların sonuçlarına göre, MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan'ın AECSD Dönem Başkanlığı görevine bir dönem daha devam etmesine karar verildi. Arıkan, WFC Genel Kurul Üyeliğinin yanı sıra AMEDA Birliğine de Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Dönem Başkanlığının devam etmesi vesilesiyle bir sonraki AECSD Genel Kurulu'nun 2026'da İstanbul'da yapılması planlandı.

MKK organizasyonunda yapılan zirvenin resmi açılış töreni ise yarın İstanbul Finans Merkezi'nde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Kıtaları ve Piyasaları Buluşturan Zirve" olarak dikkati çeken etkinlikte, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkenin Merkezi Saklama Kuruluşları MKK'nin öncülüğünde İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kez bir araya gelecek. Zirve, 3-4 Ekim'de düzenlenecek panel ve oturumlarla devam edecek.