Kitap Almak İçin Vergi Muafiyeti Bulunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kitap Almak İçin Vergi Muafiyeti Bulunuyor

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, muafiyetli ithalata getirilen vergilerden dolayı kitap almanın ilave maliyetli olduğunu iddialarına ilişkin, 'Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için bin 500 avroya kadar vergi muafiyeti bulunmaktadır' dedi.

08.08.2024 15:25
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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, muafiyetli ithalata getirilen vergilerden dolayı kitap almanın ilave maliyetli olduğunu iddialarına ilişkin, "Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için bin 500 avroya kadar vergi muafiyeti bulunmaktadır" dedi.

Resmi Gazete'de 6 Ağustos tarihinde yayımlanan kararla birlikte 21 Ağustos tarihinde geçerli olmak üzere yurtdışından sipariş edilen ürünler için limit ve vergi güncellenmişti. Buna göre 150 avro olan limit 30 avro olarak güncellenmişti. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı kararın gerekçesini diye, "Yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" açıklamıştı.

Karar sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir akademisyen, "Bir akademisyen ya da kitapsever, yurt dışından 50 Euro değerinde bir kitabı sipariş edemez, yurt dışına gidip kitabı alıp gelmeli ya da getirtmeli. Ayrıca 30 Euro değerinde kitap sipariş etmek isterse 10 Euro da vergi ödemek zorunda. Bu tür mevzuat çalışmalarında her türlü detay düşünülmeli, akademisyen ve kitapseverler büyük alışveriş sitelerine, esnaflara kurban edilmemelidir" dedi.

Kitaba vergi muafiyeti var

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kitap ve basılı yayın için gümrük muafiyeti sağlandığını belirterek, "Halihazırda kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda 2 ayrı muafiyet hükmü düzenlenmiştir. Anılan kararın 45'inci maddesinde 150 avroya kadar kitap ve basılı yayın için gümrük muafiyeti sağlanmıştır. Bu kapsamda gelen eşya için hiçbir vergi ödenmemektedir. Anılan Kararın 62'inci maddesi uyarınca ise 150-bin 500 avro arasındaki diğer eşyadan alınan tek ve maktu vergi, sadece kitap ve basılı yayın için Gümrük Kanunu'nun 167'inci maddesinde Cumhurbaşkanlığına verilen tek ve maktu vergi oranı belirleme yetkisine istinaden yüzde 0 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için bin 500 avroya kadar vergi muafiyeti bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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