Kıtılnefs Üzümü Projesi Uludere\'de Başladı

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kıtılnefs Üzümünün Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Uludere ilçesindeki üreticilere telli terbiye malzemeleri ve asma fidanı teslimatı gerçekleştirildi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 70 ve çiftçilerin yüzde 30 finansman ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Uludere'de belirlenen 7 üreticiye destek sağlandı. İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programda çiftçilere; 2 bin 400 adet Y tipi direk, 2 bin 400 adet Kıtılnefs asma fidanı ve 50 bin 500 metre galvaniz teli teslim edildi.

Şırnak'ın önemli endemik bitki türleri arasında yer alan ve markalaşması amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmaları devam eden Kıtılnefs üzümünün üretim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yöresel ürünün bölge ekonomisine kazandırılması amacıyla projelerin süreceğini belirterek, desteğin tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.