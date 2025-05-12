Kızılbük Projesi'ne İki Mahkeme Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kızılbük Projesi'ne İki Mahkeme Onayı

Kızılbük Projesi\'ne İki Mahkeme Onayı

Marmaris'teki Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin ÇED onayı yargıdan geçti, hukuka uygun bulundu.

12.05.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te Kızılbük GYO uzmanlığıyla hayata geçirilen Kızılbük Thermal Wellness Resort projesine ilişkin olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı, yargı sürecinden de onay aldı. Mahkeme, projeye ilişkin "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının hukuka, bilimsel kriterlere ve çevre mevzuatına tamamen uygun şekilde verildiğini iki mahkeme kararıyla da tescilledi.

Marmaris İçmeler'de konumlanan ve Kızılbük GYO uzmanlığıyla hayata geçirilen Kızılbük Thermal Wellness Resort Projesi, hakkında açılan ÇED iptali davasını kazandı. Mahkeme, projenin çevre mevzuatına uygun şekilde planlandığını ve gerekli tüm bilimsel-teknik değerlendirmelerin eksiksiz yapıldığını tespit etti.

"Kızılbük projesi bilimsel ve hukuki dayanaklarla yoluna devam ediyor"

ÇED raporunun iptaline karşın açılan davaların süreci kapsamında oluşturulan yeni bilirkişi heyeti, projenin bilimsel ve teknik esaslara uygunluğunu vurgulayan bir rapor sundu. Mahkeme, bilirkişi raporu ve dosyadaki tüm bilgi-belgeler ışığında; projenin çevreye olası etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerekli önlemlerin belirlendiğini ve ÇED raporunun yeterli olduğunu tespit ederek, 2025/490 sayılı kararıyla davayı ikinci kez reddetti.

Bununla birlikte, aynı ÇED kararına karşı farklı davacılar tarafından açılan Muğla 3. İdare Mahkemesi 2024/847 Esas numaralı dosyada da mahkeme, 2025/751 sayılı kararla davanın reddine hükmetti. Bu kararlarla birlikte projenin yer aldığı alanın "Kontrollü Kullanım Bölgesi" statüsünde bulunması ve yapılaşma hakkının ilgili mevzuatlara uygun biçimde tanımlanmış olmasıyla dikkat çekiyor. Bağımsız bilirkişi heyetleri ile mahkeme tarafından gerçekleştirilen yerinde keşif ve teknik incelemeler neticesinde, projenin doğaya zarar vermeyeceği açıkça ortaya kondu. Kullanılan proje sistemlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde planlanması, bilimsel raporlarla ayrıca belgelendi. Projenin, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarından gerekli izinleri alarak, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun bir şekilde şekillendirildiği belirtildi. Projeyi hayata geçiren Kızılbük GYO, sürecin başından bu yana tüm çevresel ve hukuki gereklilikleri yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

"Olumsuz iddiaların geçersizliği tescillendi"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bilimsel ve hukuki gerçekliklerden uzak, kasıtlı biçimde kamuoyuna çevre hassasiyeti üzerinden yansıtılan bazı iddiaların, mahkeme kararlarıyla geçersizliği tescillendi. Bu kararlar, gerçek çevre mücadelesiyle ilgisi bulunmayan ve yatırım karşıtı söylemleri temel alan girişimlerin hukuk önünde geçerli olmadığını bir kez daha ortaya koydu" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Ekonomi, Mahkeme, Sağlık, Çevre, Emlak, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılbük Projesi'ne İki Mahkeme Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:24:30. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılbük Projesi'ne İki Mahkeme Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.