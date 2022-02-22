Üye Girişi
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı "aronya" şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek - Son Dakika

Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı "aronya" şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek

22.02.2022 11:37

Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı "aronya" şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek Kansere karşı etkisiyle bilinen, Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan aronya meyvesi şehitler diyarı Çanakkale'de yetiştirilmeye başlandı.

Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı "aronya" şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek

ÇANAKKALE - Kansere karşı etkisiyle bilinen, Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan aronya meyvesi şehitler diyarı Çanakkale'de yetiştirilmeye başlandı. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen meyve, Avrupa ve Orta Doğu'da büyük ilgi görüyor.

Türk Hava Yolları emekli olduktan sonra Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Beşyol köyüne ailesiyle birlikte taşınan Fuat Gülmez, 23 dönüm arazi üzerinde aronya meyvesi yetiştiriciliği için fidan dikimini Şubat ayında gerçekleştirdi. Modern dünyada engellerin her alanda ortadan kalkmasıyla birlikte engelsiz tarımın da desteklendiği üreticilik konusunda adım atan Gülmez, üreteceği meyvelerle hem Çanakkale'ye hem de ülkesine katma değer sağlamak istiyor.

Çalışma hayatı içerisindeyken bile yıllardır tarım hayali kurduğunu belirten Fuat Gülmez, "23 dönüm bahçemizde aronya meyvesi yetiştiriciliğine başlamış bulunmaktayız. Tarım yıllardan beri içimizde büyüyen bir sevdaydı, bu bölgelerde ülkemize nasıl bir tarımsal faaliyetler getirebiliriz noktasında çalışırken aronya ismini duymaya başladık. Bahçemizin özelliğine gelirsek, şuanda ülkemizde aronya yetiştiriciliği popülariteye sahip olmakla beraber, bizim elimizdeki mevcut fidanlar Avrupa Birliği pasaportlu tamamen organik fidanlar ve yetiştiriciliğimizde tamamen organik tarım üzerine olacaktır. Ürünümüzün yüzde 50'si yurt dışı ihraç oluyor. Şuanda Avrupa ve Orta Doğu'da pazarlarımız mevcuttur ve bu pazarlar her geçen gün artmaktadır. Ülkemizdeki Pazar payı da Tarım Bakanlığının son fizibilite rakamlarıyla beraber giderek artmaktadır. Umarım bu girişimle ülkemize bir katma değer sağlamış olacağız. Biz üretime 8 bin fidanla başladık. Verimli bir bitki olduğu için kısa sürede dikim alanımızı büyütmeyi planlıyoruz. Mevcut fidanlarımız 3 yaş ekstra fidanlar olduğu için şuan Şubat ayıyla beraber dikimimizi yapmakla beraber, Eylül ayında bir hasadımız olacaktır. Katma değeri de yüksek bir ürün olduğu için kendi yatırım maliyetini kısa sürede çıkaracak bir üründür" dedi.

Fidanları Polonya dan ithal ettiklerini ve 3 yaş extra plus organik sertifikalı Avrupa Birliği pasaportu olduğunu belirten aronya meyve üreticisi Aylin Kalafatoğlu ise, "Antioksidan değeri çok yüksek olan aronya meyvesi sofra meyvesi olmadığı için işlenmiş ürün olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar, aranyo özütü, reçel, marmelat, çikolata, toz ve konsantre olarak sayabileceğimiz ürünlerin içerisinde karşımıza çıkıyor. Biz, dünyada yaptığımız ürünler içerisinde tuz ve aronya kreması ile lider konumdayız. Özellikle bu ürün dünyada yapılmayanlardan iki tanesi ve Türkiye'de ihracata yönelik ürünler içerisinde kabul ediliyor. Aronyanın faydaları saymakla bitmiyor. Sağlık konusunda ciddi bir şifa kaynağı. Her gün düzenli tüketim sayesinde genelde var olan çağımızın tüm hastalıklarına cevap verebilecek konumda. Bunlar içerisinde, kanser, diyabet, alzheimer ve çocukların gelişimindeki gıda takviyesi olarak kullanabiliyoruz" diye konuştu.

Sağlık açısından büyük bir pazar payına sahip olan aronya meyvesi Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde büyük ilgi görüyor.

Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek
Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı aronya şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek

YORUMLAR
500
Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti Keçecioğlu Platformu üyeleri'nden Cura'ya destek ziyareti Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı 'aronya' şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı "aronya" şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı Resolve Systems, Dubai Ofisi ile Orta Doğu'ya açıldı

Türk Hava Yolları, Orta Doğu, Çanakkale, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı 'aronya' şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:31 Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısı Gülşen'e ait
12:13 İYİ Parti ilçe başkanı alacak verecek davasında bıçaklanarak öldürüldü! Katili Uşak'ta yakalandı
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılderililerin soğuk algınlığında kullandığı "aronya" şehitler diyarı Çanakkale'de yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement