KKM Ve Bankacılık Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

KKM Ve Bankacılık Verileri Açıklandı

KKM geçtiğimiz hafta 13,5 milyar lira azalarak 1,18 trilyon liraya düştü. Banka kredileri arttı.

12.12.2024 15:49
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 13 milyar 543 milyon lira azalarak 1 trilyon 184 milyar 677 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Aralık haftasında 73 milyar 537 milyon lira artarak 15 trilyon 417 milyar 619 milyon liradan, 15 trilyon 491 milyar 156 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 187 milyar 452 milyon lira azalarak 17 trilyon 979 milyar 508 milyon liraya indi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 951 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 6 Aralık itibarıyla 8 milyar 222 milyon lira artarak 1 trilyon 950 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 499 milyar 913 milyon lirası konut, 74 milyar 891 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 376 milyar 118 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 325 milyon lira artarak 2 trilyon 81 milyar 412 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,3 azalışla 1 trilyon 739 milyar 36 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 603 milyar 609 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 135 milyar 427 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 519 milyon lira artışla 290 milyar 362 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 216 milyar 196 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 433 milyon lira yükselerek 3 trilyon 308 milyar 403 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,1 ve 13 milyar 543 milyon liralık azalışla 1 trilyon 184 milyar 677 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,59'u oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKM Ve Bankacılık Verileri Açıklandı - Son Dakika

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