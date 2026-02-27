KKTC'de Radar Sistemi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de Radar Sistemi Projesi Başladı

KKTC\'de Radar Sistemi Projesi Başladı
27.02.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de deniz güvenliğini artırmak için Radar Sistemi Projesi'nin altyapı kurulum süreci başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) deniz sahası güvenliğini ve durumsal farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen KKTC Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) Projesi'nde temel atma ve altyapı kurulum süreci başlatıldı.

HAVELSAN Teknoloji Radar (HTR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) tedarik makamı olduğu SGRS Projesi, şirketin ana yükleniciliğinde yürütülüyor.

SSB koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen proje ile Türkiye ve KKTC deniz sahalarında etkin radar kapsamasının sağlanması, su üstü resminin oluşturulması ve deniz sahası durumsal farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HTR Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Yanık, projenin bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine değinerek, KKTC'de hayata geçirilecek sistemin stratejik önemini vurguladı.

Yanık, "KKTC'de hayata geçirilecek SGRS Projesi ile radar kapsamasının güçlendirilmesi, su üstü resminin bütüncül şekilde oluşturulması ve deniz sahasında sürdürülebilir, etkin bir gözetleme altyapısının tesis edilmesine önemli katkılar sağlanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

HTR Genel Müdürü Mustafa Özçelik de projeye ilişkin, "KKTC'nin deniz güvenliği kabiliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak bu stratejik projenin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. HTR'nin yerli mühendislik kabiliyeti ve entegre sistem yaklaşımıyla yürütülen SGRS Projesi'nin, deniz sahası farkındalığının artırılmasına ve bölgesel güvenlik altyapısının geliştirilmesine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mavi Vatan, Denizcilik, Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKTC'de Radar Sistemi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti

17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:40:04. #.0.5#
SON DAKİKA: KKTC'de Radar Sistemi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.