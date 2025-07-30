Klima Satışları Yüzde 70 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Klima Satışları Yüzde 70 Arttı

Klima Satışları Yüzde 70 Arttı
30.07.2025 18:49
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Artan sıcaklıklarla klima satışları Temmuz'da yüzde 70 yükseldi, servisler yoğunluk nedeniyle zorlanıyor.

Artan sıcaklıklarla birlikte klima satışlarında artış oldu. Önceki yıllara göre en çok satışın yaşandığı ay ise temmuz oldu. Satışlar sonrası ise servis yetkilileri hem montaja hem teknik arızalara yetişmekte zorluk yaşıyor. Klima montaj ustası Oğuzhan Özkarataş " Montaj yapacak zaman bulamıyoruz. Ağırlıklı olarak arızalara yöneldik biz de. Havaların çok sıcak olmasından dolayı talepler çok daha yoğun olmaya başladı. Bu yoğunluğa biz cevap veremiyoruz" dedi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, klima talebini artırdı. Geçtiğimiz yıllarda haziran ve temmuz aylarına yayılan talep, bu yıl büyük oranda temmuz ayında yoğunlaştı. Klima satışlarında yüzde 70'e varan artış, satış sonrası hizmetlerin de çoğalmasına neden oldu. Yetkili servisler, montaj ve arıza taleplerindeki yoğunluğa yetişmekte zorlanıyor.

'HAZİRAN AYINA GÖRE KLİMA SATIŞLARINDA YÜZDE 70 ARTIŞ VAR'

Klima satış uzmanı Hamdi Yavuz, "Geçtiğimiz aylara göre klima satışlarında yüzde 60 ila 70 arasında bir artış oldu. Havaların aşırı sıcak seyretmesiyle, temmuz ayının son haftasında, özellikle son on günde ciddi bir yükseliş yaşandı" şeklinde konuştu.

'BTU MİKTARINA GÖRE FİYATLAR ARTIYOR'

Hamdi Yavuz, "Klima çeşitlerimiz arasında 7 bin, 9 bin, 12 bin, 18bin ve 24 bin BTU klimalar bulunuyor. 7 binlik klimalarımız 27 bin 500 liradan başlıyor. 9 binlik klimalar 29 bin lira, 12 bin olanlar 32 bin 500 lira civarında. 18 binlik büyük klimalar ise yaklaşık 45 bin lira" dedi.

'BU SENE SICAKLAR BİRAZ DAHA GEÇ GELDİ'

Yavuz, "Geçtiğimiz yıl klima satışlarımız biraz daha fazlaydı çünkü sıcaklar daha erken başlamıştı. Haziran ayının sonuna doğru ciddi sıcaklıklar yaşanmıştı. Bu yıl ise sıcaklar daha geç geldi, dolayısıyla satışlar da biraz daha geç arttı" diye konuştu.

'YENİ NESİL MONTAJ USTASI YOK, BİZ DE YETİŞEMİYORUZ'

Klima montaj ustası Oğuzhan Özkarataş, "Randevularımız çok yoğun. Montaj için zaman bulamıyoruz. Ağırlıklı olarak arızalara yöneliyoruz. Montaj oldukça ağır bir iş olduğu için montaj ekibi bulmak zor. Yeni nesil bu işe yönelmek istemiyor. Daha kolay işlere yöneliyorlar. Bu nedenle meslekte ciddi eleman sıkıntısı yaşanıyor" dedi.

'HAVALAR SICAK OLDUĞUNDAN BİZ DE ÇALIŞAMIYORUZ'

Özkarataş, "Son iki haftadır hava sıcaklıkları normallerin üzerine çıktı. 42, 44, hatta 46 dereceyi araç içinde gördük. Bu şartlar altında biz de çalışmakta zorlanıyoruz. Bu yüzden işler yavaş ilerliyor ve aksaklıklar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

'2024'E GÖRE ARTIŞ YOK, AMA TALEP ÇOK'

Özkarataş, "Geçtiğimiz yıla göre satışta belirgin bir artış olmasa da talep çok yoğun. Aşırı sıcaklar nedeniyle talepler arttı ancak bu yoğunluğa cevap veremiyoruz. Yüzde 80'lere varan bir yoğunluk var ama montaj yapacak personel yok. Bu nedenle ağırlıklı olarak bakım, arıza ve onarım hizmeti veriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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