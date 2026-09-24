Klinik araştırmalar kongresi Biruni'de başladı, gençlere ilk kez ödül verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Klinik araştırmalar kongresi Biruni'de başladı, gençlere ilk kez ödül verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Klinik araştırmalar kongresi Biruni\'de başladı, gençlere ilk kez ödül verilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Klinik araştırmalar alanındaki 7. Ulusal Kongre, Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Derneğin 20. yılında düzenlenen etkinlikte ilk kez Genç Araştırmacı Ödülü verilecek, oturumlar 25 Eylül'e kadar sürecek.

Klinik Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, klinik araştırmalar alanında akademi, kamu, sağlık profesyonelleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrenin açılışına, Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Hilal İlbars, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ile Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Biruni Cell Therapy Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Muhammet Avcil katıldı.

Klinik Araştırmalar Derneğinin kuruluşunun 20'nci yılında düzenlenen etkinlikte, güncel bilimsel gelişmelerin yanı sıra klinik araştırmalarda mevzuat, etik süreçler, kalite, sürdürülebilirlik ve yeni işbirliği modellerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Kongrede, klinik araştırmaların geleceği, insan kaynağı, finansman, dijitalleşme ve sektör işbirlikleri çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınıyor.

Çok sayıda araştırmacının katıldığı kongre, 25 Eylül'e kadar Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek bilimsel oturum, panel ve sunumlarla devam edecek.

"Yeni tedavi seçenekleri için umut veriyor"

Açıklamada etkinlikte açılış konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Yüksel, klinik araştırmaların hastalar ve aileleri açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, özellikle yeni tedavi seçeneklerini bekleyen kişiler için bilimsel araştırmaların güçlü bir umut oluşturduğunu belirtti.

Yüksel, üniversitelerin eğitim, araştırma yayınlama ve atıf almanın yanı sıra bilim üreten merkezler olduğunu hatırlatarak, üretilen bilgiyi katma değere dönüştürmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Bilimsel üretimde özgün düşüncenin önemine değinen Yüksel, araştırmacıların kendi alanlarına bazen dışarıdan bir gözle bakarak yaptığı işi sorgulaması ve düşünmeye zaman ayırması gerektiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Klinik araştırmalarda Türkiye'nin yalnızca başka ülkelerde planlanan çalışmalara katılan bir konumda kalmaması gerekiyor. Özgün araştırma üreten ve bilimsel sonuçlarını değere dönüştürebilen bir araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklıkla tanımlanan VUCA ortamına karşı vizyon, anlama, açıklık ve çeviklik önem kazanıyor. Mevlana, 'Akıl, sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almaktır' der. Araştırmacıların değişime uyum sağlaması ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmesi, önemli."

"Genç araştırmacılar bugünün aktif aktörleri"

Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı İlbars da kongrede daha erişilebilir ve etkileşimli bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, katılımcıları soru sormaya, deneyimlerini paylaşmaya ve yeni işbirliklerinin önünü açmaya davet etti.

İlbars, bilimsel toplantılarda oturumların yanı sıra yüz yüze etkileşimin de önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi biliyoruz ki, kimi zaman en değerli fikirler kürsüde değil, bir oturum sonrasında koridorda başlayan içten bir sohbetin içinde doğuyor. Kalıcı işbirlikleri de çoğu zaman, o kısa ama gerçek temaslarla başlıyor. Kuruluşumuzun 20. yılında geçmişle gurur duymanın yanı sıra geleceğe karşı sorumluluklarımız da arttı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Genç Araştırmacı Ödülü ile genç meslektaşlarımızın bilimsel merakını, üretkenliğini ve liderlik potansiyelini desteklemeyi amaçlıyoruz."

İlbars, klinik araştırmalar alanının genç araştırmacıların bilgi birikiminin yanı sıra eleştirel bakışlarına, etik duyarlılıklarına, dijital yetkinliklerine ve değişim yaratma cesaretlerine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Genç araştırmacıların yalnızca geleceğin değil, bugünün de aktif aktörleri olduğuna inandıklarını aktaran İlbars, "En İyi Poster Ödülleri ile sahadan gelen bilginin görünür olmasını, paylaşılmasını ve bilimsel değere dönüşmesini teşvik etmeye çalışıyoruz. Gençlerin klinik araştırmalara katılımı, Türkiye'nin araştırma kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından stratejik değer taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Klinik araştırmaların geleceğine de değinen İlbars, kalite, etik, veri yönetimi, eğitim ve insan kaynağının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, klinik araştırmalarda kalitenin, sonradan denetlenen değil, en baştan tasarlanan bir anlayış olmak zorunda olduğunu ifade etti.

İlbars, "Etik, yalnızca uyulması gereken bir gereklilik değil, kararlarımızın ve uygulamalarımızın değişmez bir temeli olmalı. Veri, sadece kaydedilen değil, bütünlüğü, güvenliği ve anlamı korunarak yönetilen stratejik bir değer olmalı. Eğitim, bir zorunluluk değil, yaşam boyu süren yetkinlik gelişimi olarak görülmeli. İnsan kaynağı, yalnızca sayısal kapasiteyle değil, yetkinlik, mentörlük, ekip çalışması ve mesleki gelişimle güçlendirilmeli. İşbirliği de bir tercih değil, klinik araştırmaların gelişmesi için zorunlu bir çalışma kültürü olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Biruni Cell Therapy CEO'su Avcil, Türkiye'de klinik araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi ve özgün ürün geliştirme kapasitesinin artırılması gerektiğini anlattı.

Uzun yıllar yurt dışında yürüttüğü araştırma çalışmalarının ardından Türkiye'ye geldiğini aktaran Avcil, şunları kaydetti:

"Yeni ürün geliştirilmesi, güçlü bir bilimsel ve düzenleyici altyapı gerektiriyor. Klinik araştırmaların, yalnızca mevcut ürünlerin değerlendirilmesi çerçevesinde ele alınmaması gerekiyor. Özellikle özgün ürünlerin geliştirilmesinde Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları önem taşıyor. Birbirimizin yolunu tıkamak yerine birlikte hareket ettiğimizde, daha güçlü olur, daha verimli çalışmalar yaparız."

Kaynak: AA
EkonomiEğitimSağlıkKaliteEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
Mansur Yavaş’ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
Sanık avukatının sözleri aileleri ayağa kaldırdı Dilovası davasında keşif sonrası gerginlik Sanık avukatının sözleri aileleri ayağa kaldırdı! Dilovası davasında keşif sonrası gerginlik
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
Aldatılan kadından akıl almaz intikam Paranın üzerine düştüğü nota bakın Aldatılan kadından akıl almaz intikam! Paranın üzerine düştüğü nota bakın
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
ABB Meclisi’nde yeni tablo Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:58
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
10:37
Beşiktaş’ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın yıldızı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 13:11:08. #7.12#
SON DAKİKA: Klinik araştırmalar kongresi Biruni'de başladı, gençlere ilk kez ödül verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei