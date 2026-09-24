Klinik araştırmalar kongresi Biruni\'de başladı, gençlere ilk kez ödül verilecek

Klinik Araştırmalar Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi, Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, klinik araştırmalar alanında akademi, kamu, sağlık profesyonelleri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kongrenin açılışına, Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Hilal İlbars, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ile Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Biruni Cell Therapy Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Muhammet Avcil katıldı.

Klinik Araştırmalar Derneğinin kuruluşunun 20'nci yılında düzenlenen etkinlikte, güncel bilimsel gelişmelerin yanı sıra klinik araştırmalarda mevzuat, etik süreçler, kalite, sürdürülebilirlik ve yeni işbirliği modellerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Kongrede, klinik araştırmaların geleceği, insan kaynağı, finansman, dijitalleşme ve sektör işbirlikleri çok paydaşlı bir yaklaşımla ele alınıyor.

Çok sayıda araştırmacının katıldığı kongre, 25 Eylül'e kadar Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek bilimsel oturum, panel ve sunumlarla devam edecek.

"Yeni tedavi seçenekleri için umut veriyor"

Açıklamada etkinlikte açılış konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Yüksel, klinik araştırmaların hastalar ve aileleri açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, özellikle yeni tedavi seçeneklerini bekleyen kişiler için bilimsel araştırmaların güçlü bir umut oluşturduğunu belirtti.

Yüksel, üniversitelerin eğitim, araştırma yayınlama ve atıf almanın yanı sıra bilim üreten merkezler olduğunu hatırlatarak, üretilen bilgiyi katma değere dönüştürmenin de önemli olduğunu vurguladı.

Bilimsel üretimde özgün düşüncenin önemine değinen Yüksel, araştırmacıların kendi alanlarına bazen dışarıdan bir gözle bakarak yaptığı işi sorgulaması ve düşünmeye zaman ayırması gerektiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Klinik araştırmalarda Türkiye'nin yalnızca başka ülkelerde planlanan çalışmalara katılan bir konumda kalmaması gerekiyor. Özgün araştırma üreten ve bilimsel sonuçlarını değere dönüştürebilen bir araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklıkla tanımlanan VUCA ortamına karşı vizyon, anlama, açıklık ve çeviklik önem kazanıyor. Mevlana, 'Akıl, sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almaktır' der. Araştırmacıların değişime uyum sağlaması ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmesi, önemli."

"Genç araştırmacılar bugünün aktif aktörleri"

Klinik Araştırmalar Derneği Başkanı İlbars da kongrede daha erişilebilir ve etkileşimli bir paylaşım ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, katılımcıları soru sormaya, deneyimlerini paylaşmaya ve yeni işbirliklerinin önünü açmaya davet etti.

İlbars, bilimsel toplantılarda oturumların yanı sıra yüz yüze etkileşimin de önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi biliyoruz ki, kimi zaman en değerli fikirler kürsüde değil, bir oturum sonrasında koridorda başlayan içten bir sohbetin içinde doğuyor. Kalıcı işbirlikleri de çoğu zaman, o kısa ama gerçek temaslarla başlıyor. Kuruluşumuzun 20. yılında geçmişle gurur duymanın yanı sıra geleceğe karşı sorumluluklarımız da arttı. Bu yıl ilk kez hayata geçirilen Genç Araştırmacı Ödülü ile genç meslektaşlarımızın bilimsel merakını, üretkenliğini ve liderlik potansiyelini desteklemeyi amaçlıyoruz."

İlbars, klinik araştırmalar alanının genç araştırmacıların bilgi birikiminin yanı sıra eleştirel bakışlarına, etik duyarlılıklarına, dijital yetkinliklerine ve değişim yaratma cesaretlerine ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Genç araştırmacıların yalnızca geleceğin değil, bugünün de aktif aktörleri olduğuna inandıklarını aktaran İlbars, "En İyi Poster Ödülleri ile sahadan gelen bilginin görünür olmasını, paylaşılmasını ve bilimsel değere dönüşmesini teşvik etmeye çalışıyoruz. Gençlerin klinik araştırmalara katılımı, Türkiye'nin araştırma kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından stratejik değer taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Klinik araştırmaların geleceğine de değinen İlbars, kalite, etik, veri yönetimi, eğitim ve insan kaynağının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine dikkati çekerek, klinik araştırmalarda kalitenin, sonradan denetlenen değil, en baştan tasarlanan bir anlayış olmak zorunda olduğunu ifade etti.

İlbars, "Etik, yalnızca uyulması gereken bir gereklilik değil, kararlarımızın ve uygulamalarımızın değişmez bir temeli olmalı. Veri, sadece kaydedilen değil, bütünlüğü, güvenliği ve anlamı korunarak yönetilen stratejik bir değer olmalı. Eğitim, bir zorunluluk değil, yaşam boyu süren yetkinlik gelişimi olarak görülmeli. İnsan kaynağı, yalnızca sayısal kapasiteyle değil, yetkinlik, mentörlük, ekip çalışması ve mesleki gelişimle güçlendirilmeli. İşbirliği de bir tercih değil, klinik araştırmaların gelişmesi için zorunlu bir çalışma kültürü olmalı." değerlendirmesini yaptı.

Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Biruni Cell Therapy CEO'su Avcil, Türkiye'de klinik araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi ve özgün ürün geliştirme kapasitesinin artırılması gerektiğini anlattı.

Uzun yıllar yurt dışında yürüttüğü araştırma çalışmalarının ardından Türkiye'ye geldiğini aktaran Avcil, şunları kaydetti:

"Yeni ürün geliştirilmesi, güçlü bir bilimsel ve düzenleyici altyapı gerektiriyor. Klinik araştırmaların, yalnızca mevcut ürünlerin değerlendirilmesi çerçevesinde ele alınmaması gerekiyor. Özellikle özgün ürünlerin geliştirilmesinde Faz 1 ve Faz 2 çalışmaları önem taşıyor. Birbirimizin yolunu tıkamak yerine birlikte hareket ettiğimizde, daha güçlü olur, daha verimli çalışmalar yaparız."