"KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi"nin ilk etkinliği Kocaeli'de yapıldı - Son Dakika

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Konrad Adenauer Stiftung (KAS) iş birliğiyle hayata geçirilen "KOBİ'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi"nin ilk etkinliği Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje, Anadolu'daki iş insanlarının yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Akbank desteğiyle hayata geçirilen projenin ilk etkinliği Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu'nun (DOĞUMARSİFED) ev sahipliğinde yapıldı.

TÜRKONFED Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, burada yaptığı konuşmada, sürdürülebilirlik projelerini, yeşil dönüşüm yatırımlarını finanse edeceğini açıklayan 4 bin finans kuruluşunun olduğunu aktardı.

Bu fonların yönetiminde 120 trilyon dolar bulunduğu dile getiren Kiziroğlu, "İşte bu fonlardan uzun vadeli ve uygun maliyetli yatırım almak için tüm işletmelerin sürdürülebilirliği iş planlarının ana merkezine oturtması şart. Çünkü bunu yapmayanlar oyundan silinecek." ifadelerini kullandı.

DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya da yeşil ekonominin hayata geçirilmesinin, bireylerin, toplumun, ticari ve endüstriyel kurumların ellerinden geleni fazlasını yapmaları ile mümkün olacağını söyledi.

Sürecin başarısının, ilgili tüm paydaşların yeşil dönüşüm kavramını gündemlerinin birinci maddesi haline getirerek, etkili iş birliği içerisinde olmalarına bağlı olduğuna vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"Bu iş birliğinin temel motivasyonu ise kısa vadeli kazanç beklentilerinden çok, sürdürülebilir yeşil bir dünya elde etmek olmalıdır. Türkiye, 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı' ile sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişi destekleme iradesini ortaya koydu. Ekonomimizin ve sanayimizin yeşil dönüşümü; ihracatta rekabetçiliğin korunması, geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağımız payın artırılması bakımından da önem taşıyor. Bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artarken, diğer yandan 'yeşil' desteklerle yeni bir dönüşüm dönemi başlıyor."

"Hep birlikte bu dönüşümü mümkün kılmak için çalışmalıyız"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, çevre ve iklimi koruyacak, dünyayı daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirecek, yeni bir ekonomik dinamizm ve istihdam alanları oluşturacak yeşil dönüşümün, imalat, hizmet ve tarım dahil olmak üzere tüm sektörler için ama özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörler için değişim anlamına geldiğine vurgu yaptı.

KOBİ'lere finansal ve teknolojik destek sağlanması gerektiğine değinen Zeytioğlu, "Bu kapsamda, kamunun yanında iş dünyasını temsil eden kuruluşlara da çok önemli bir rol düşüyor. Hep birlikte bu dönüşümü mümkün kılmak için çalışmalıyız." dedi.

KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel de Türkiye'de faaliyete başladıkları 1985 yılından bu yana Almanya ile Türkiye arasındaki diyaloğu ve iş birliğini birçok alanda geliştirmek ve pekiştirmek, bununla birlikte Türkiye'yi, Avrupa Birliği üyelik sürecinde desteklemek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Öncel, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın (AYM), Avrupa ile önemli ticaret hacmine sahip Türk KOBİ'lerine etkileri ve getireceği zorlukların yanı sıra oluşturabileceği fırsatlar üzerine yapılan etkinlik serisinin faydalı olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından "Sürdürülebilir Finansman" başlıklı bir panel düzenlendi.

Programa, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer de katıldı.

TÜRKONFED üyesi federasyon ve derneklerin ev sahipliğinde 7 ilde düzenlenecek etkinliklerde yeşil dönüşümün iş dünyası için önemi ve kurumların "Avrupa Yeşil Mutabakatı" kapsamındaki dönüşüme adaptasyonu ele alınacak.

Projenin sonuçları, toplantıların tamamlanmasının ardından rapor haline getirilerek paylaşılacak.