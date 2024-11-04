KOBİ'lere Dijital ve Yeşil Destek

Ekonomi

Akbank'ın KOBİ'lerin dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve finansal sürdürülebilirlik yolculuklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Akbank Dönüşüm Akademisi, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, akademi, KOBİ'lerin iş süreçlerini modernize etmelerine ve dijitalleşme yolculuklarını hızlandırmalarına yardımcı olurken, enerji ve kaynak verimliliğiyle yeşil dönüşüm stratejileri konusunda da rehberlik sağlıyor.

Akademinin KOBİ'lerin değişen pazar koşullarına uyum sağlamalarına ve uluslararası rekabet güçlerini artırmalarına yönelik programlarından bugüne kadar 18 bini aşkın KOBİ faydalandı.

Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'ler, dış ticaretten dijitalleşmeye, e-ticaret ve e-ihracattan sürdürülebilirliğe kadar yeni çağın bilgi ve deneyimlerine erişme imkanı buluyor. "İhracatta Sınırları Aş", "E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme" programları çatısı altında dış ticaretin finansmanı, finansal okuryazarlık, e-ticaret, gümrükleme, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda eğitimler ve mentörlük hizmetleri sunuluyor.

Girişimci kadınların işlerini daha etkin bir şekilde yönetmeleri, yetkinliklerini artırmaları amacıyla tasarlanan ve 3 ay süren Girişimci Kadın Programı'nda ise dijital okuryazarlık, dış ticaret, sürdürülebilir finansman gibi birçok farklı konu ele alınıyor. Ayrıca firma ziyaretleri ve SWOT analizleriyle işletmelerin gelişim noktaları belirlenerek girişimci kadınlara mentörlük desteği veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank Dönüşüm Akademisi'nin KOBİ'lere yol arkadaşlığı yaptığını belirtti.

Oğuz, Akbank'ın, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, onların finansal sağlığını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerine rehberlik etmeyi misyon edinen bir banka olduğunu vurguladı.

Başta e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik olmak üzere birçok programı KOBİ'lerle buluşturduklarının altını çizen Oğuz, "Finansal çözümlerimizle KOBİ'leri destekliyor, özel hizmetler aracılığıyla onların yanında yer alıyoruz. Akbank Dönüşüm Akademisi ile de KOBİ'lerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik özel seminerler, eğitim programları, networking etkinlikleri düzenliyoruz ve bu vesile ile onların gelişimine destek oluyoruz. KOBİ'lerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm desteği sağlamaya, onların yetkinliklerini ve rekabet güçlerini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Networking ve iş birliği fırsatları sunuluyor

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da Akbank olarak, ekonominin can damarı olan KOBİ'lere yönelik finansal çözümler sunarken, Akbank Dönüşüm Akademisi ile bu kez finans dışı çözümler için KOBİ ihtiyaçlarını merkezlerine aldıklarını ifade etti.

Anapa, KOBİ'lerin finansal sağlamlığını, dijital ve yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla, konvansiyonel ticaret dışında faaliyetlere yönelme, AB uyum yasaları, sektörel regülasyonlar gibi konularda eğitim ve gelişim desteğiyle beraber iletişim ağı kurma ve işbirliği fırsatları sunduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çatı altında, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunma amacıyla girişimci kadınların yoğun olduğu illere ve deprem bölgelerindeki iş gücünü canlı tutmayı amaçlayarak 6 Şubat depreminden etkilenen illere odaklandık. Akademi kapsamında deprem bölgesi ve girişimci kadınlara yönelik eğitimler için European Fund for South East Europe'un (EFSE) hibe fon desteği ile bu çalışmalarımıza güç kattık. E-ticaret, e-ihracat, sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama gibi birçok konuda destekleyici programlar düzenleyerek hem istihdama hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefledik. Akbank olarak, KOBİ'lerin iş dünyasındaki rolünü güçlendirmek ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla tüm bu çabalarımıza devam edeceğiz."