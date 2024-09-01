KOBİ'lerin İhracat Kasları Geliştirilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

KOBİ'lerin İhracat Kasları Geliştirilmeli

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin "ihracat kaslarının" geliştirilmesi ve bu işletmelerin ihracatta gelişen pazarlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Çamur, KOBİ'lerin özelde, rotalarının belirlenmesine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, KOBİ'leri gelişen pazarlara yönlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

01.09.2024 11:17
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, ekonominin belkemiği KOBİ'lerin "ihracat kaslarının" geliştirilmesi ve bu işletmelerin ihracatta gelişen pazarlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

???????Çamur, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracattan başka seçeneği olmadığına dikkati çekti.

Ekonominin belkemiği KOBİ'lerin "ihracat kaslarının" geliştirilmesi gerektiğini belirten Çamur, "KOBİ'ler ihracatta istenen düzeyde aktif rol oynamıyorlar. Son üç yıla baktığımızda ülkemiz ihracatının genele yayıldığını söylemek pek de mümkün değil. Yoğunluğun yukarılarda olduğunu, toplam ihracatımızın yüzde 33'ten fazlasını ilk 100 ihracatçımızın yaptığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, KOBİ'lerin özelde, rotalarının belirlenmesine ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, KOBİ'leri gelişen pazarlara yönlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Şirketlerin ABD veya Avrupa Birliği pazarına yönlendirme alışkanlığından vazgeçilip, gelişen pazarlara yönelmelerinin önünün açılması gerektiğini savunan Çamur, şunları kaydetti:

"Afrika pazarı Türkler için muazzam bir fırsat. Yeni üretim alanları açılırken 2050'de nüfusunun 2,5 milyara ulaşması öngörülen ve dışardan alıma muhtaç olan Afrika pazarından mahrum kalmamamız gerekiyor. Bu dinamik pazarları takip edecek, KOBİ'lerimizin yabancı dil bariyerlerini aşmalarını sağlayacak, uluslararası arenada kendilerini gösterecekleri dijital dönüşümü yakalamalarına olanak verecek, ürettikleri ürünleri doğru kitlelerle buluşturacak plan ve projeye ihtiyacımız var. KOBİ'lerimize pazar bulacakları yolu açmak, yeni ve gelişen pazarlarda treni kaçırmamak için hızlı hareket etmek, dünya pazarından daha fazla pay almak, ihracatı tabana yayıp yeni oyunculara şans vermek zorundayız. Sektör ve ürün çeşitliliğimiz, insan kaynağımız, jeopolitik konumumuz ve gücümüzle başarabiliriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KOBİ'lerin İhracat Kasları Geliştirilmeli - Son Dakika

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