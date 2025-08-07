KOBİ Tanımında Güncelleme Umut Veriyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, KOBİ tanımında yapılan güncellemeyi iş dünyası açısından olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

İşletmelerin gerçek ölçeklerini daha doğru yansıtan bu düzenlemenin, mevcut desteklerden daha çok işletmenin faydalanabilmesinin önünü açacağını kaydeden Akıncı, "Bu sayede birçok işletme yeniden KOBİ tanımı içine girerek finansman ve destek imkanlarından yararlanabilecek" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, KOBİ tanımında yer alan maddi eşiklerde önemli bir güncelleme yapıldığını vurgulayan Akıncı, "Buna göre, daha önce yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 500 milyon TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ sayılırken, bu sınır şimdi 1 milyar TL'ye yükseltildi. Yıllık çalışan sayısı kriteri ise 250 kişi olarak korunmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akıncı, enflasyonun etkisiyle bilançoları büyüyen çok sayıda işletmenin, mevcut KOBİ tanımı nedeniyle çeşitli kamu desteklerinden yararlanamaz hale geldiğini hatırlatarak, "Bu durumun oluşturduğu mağduriyetleri iş dünyası olarak ilgili makamlara uzun süredir dile getiriyorduk. Yapılan bu düzenlemeyi, sahadan gelen taleplerin karşılık bulması bakımından memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Akıncı, açıklamasında ayrıca, KOBİ tanımında yer alan maddi sınırların belirli ekonomik göstergelere endekslenerek her yıl güncellenmesini sağlayacak sistematik bir yapının kurulmasının, benzer sorunların tekrar etmesini önleyeceğine dikkat çekti.

GTB Başkanı Akıncı, uzun süredir iş dünyasının gündeminde olan bu değişikliğe katkı sunan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP