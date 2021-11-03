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Koç Holding düşük karbon ekonomisine geçiş çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Koç Holding düşük karbon ekonomisine geçiş çalışmalarını sürdürüyor

03.11.2021 10:50
Koç Holding düşük karbon ekonomisine geçiş çalışmalarını sürdürüyor

Koç Holding, 13'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Koç Holding, 13'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, ana kulvarlarını iş, insan, dünya ve toplumun oluşturduğu "Geleceğe. Birlikte" stratejisi, Koç Topluluğu'nun sahip olduğu yetenek, erişim ağı, teknoloji ve inovasyon gücüyle hayata geçiriliyor.

Önceliklendirme analizi gerçekleştiren Koç Holding, 3 ile 5 yıl içerisinde iş başarısına doğrudan etkisi olan ve paydaşları tarafından yüksek öneme sahip olarak gündeme getirilen konuları öncelikli olarak belirledi.

Bu doğrultuda, dijital dönüşüm, inovasyon, tedarik zinciri, bayi ağı ve yetenek yönetimi ile ilgili konular iş başarısı açısından Koç Topluluğu'nun stratejik konuları olarak tanımlanırken; düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim risklerinin ilk sırada yer aldığı çevresel konular, STK'lar, müşteriler, tedarikçiler ve yatırımcılar başta olmak üzere paydaşların en öncelikli gördüğü konular arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra tüm paydaş grupları, insan hakları ve adil çalışma ortamı ile etik ve uyum konularının Koç Holding'in faaliyetlerinin devamlılığı için temel oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Topluluğu'nun paydaşlarını önceliklendirmeye ve "önce insan" yaklaşımı doğrultusunda değer yaratmaya devam ettiğini belirterek, "Pandemi süresince çevresel, sosyal ve kurumsal (ESG) alanlardaki riskleri başarıyla yönetebilen şirketlerin daha dayanıklı kalabildiğine tanıklık ettik. İçinde bulunduğumuz dönüşüm çağında sadece yatırımcılar değil, diğer paydaş grupları da şirketlerden daha fazla sorumluluk almasını ve daha şeffaf olmasını talep ediyor.

Biz de Koç Topluluğu olarak tüm paydaşlarımızı dikkate alan bir ekonomik model olan paydaş kapitalizminin doğru iş yapma şekli olduğunu düşünüyor; umut ve beklentilere cevap veren, küresel sorunlarla mücadelede sorumluluk alan güvenilir bir paydaş olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz 'Geleceğe. Birlikte' ve 'Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uzun vadeli bağlılığımızın temelinde bu motivasyon yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu ise şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede ve bu konuda kendi ekosistemimizi harekete geçirme noktasında liderlik rolü üstlenme sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, en yakın ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar ilk iklim-nötr kıta olma hedefini içeren bir ekonomik büyüme modelini hayata geçirdi. Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, yeni iklim gündemi kapsamında hazırlıklı ve dirençli olmak için çalışmalarımızı hızlandırarak 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimizi somutlaştırmak için Karbon Dönüşüm Programımızı başlattık.

Düşük karbon ekonomisine geçiş konusunu kültürel dönüşüm programımızın çok önemli bir parçası olarak görüyoruz. Bu süreçte şirketlerimizin sahip oldukları bilgi birikimini ve en iyi uygulamaları paylaşarak birbirlerine destek olmalarını ve karbon dönüşümümüze katkı sağlayacak iş ortaklıklarını hayata geçirmelerini sağlayacak; işimizi tüm paydaşlarımız için değer yaratacak şekilde büyütmek için her fırsatı değerlendireceğiz."

Sivil Toplum Kuruluşları, geri dönüşüm, Koç Holding, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding düşük karbon ekonomisine geçiş çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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