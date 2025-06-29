Koç Üniversitesi 31. Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Koç Üniversitesi 31. Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

29.06.2025 10:18
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Koç Üniversitesi'nde 2,088 öğrenci mezun oldu. Törende konuşmalar yapıldı, şeref doktorası verildi.

Koç Üniversitesi'nin, 31'inci dönem mezuniyet töreni Rumelifeneri Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlayan 2 bin 88 öğrenci düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomalarını aldı.

Bu yılın okul birincisi Psikoloji Bölümü ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencisi Ilgın Sezer oldu.

Törene, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi Koç, Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu üyeleri, akademisyenler, 2025 mezunları ve aileleri katıldı.

Bu yılki mezuniyet töreninin konuk konuşmacısı Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi olarak Anayasa Komitesi'nde görev alan, 2009-2024 arasında da İngiltere'nin önde gelen özel okullarından Eton College'ın müdürlüğünü yapan ve İngiliz bankacılık kurumu Coutts'ta kıdemli danışman olan William Waldegrave oldu. Tören kapsamında Waldegrave'e Şeref Doktorası takdim edildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nur Yalman, sadece bir töreni değil, umudu, azmi ve aydınlık bir geleceğe atılan kararlı adımları kutladıklarını belirtti.

Yalman, "Bilimin ışığıyla donanarak geleceğimize yürüyorsak, bu hayatta ne kadar şanslı olduğumuzu unutmamalıyız. Bu sahnedeki her adım, emeğin, fedakarlığın ve umudun bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, eşitliğe, özgürlüğe ve bilime inanarak yürünebilecek bir yol sunduğunu aktaran Yalman, "Bu büyük mirasın en güçlü taşıyıcısı, en kıymetli emanetçisi artık sizsiniz sevgili gençler." mesajını verdi.

Yalman, "Her yeni mezuniyet, sadece bir başarı değil, aynı zamanda bu ülkenin geleceğine duyulan umudun, bilime duyulan inancın bir tebessümü gibidir." ifadelerini kullandı.

Mezunların elinde sadece bir diploma değil, geleceğin anahtarı olduğunu vurgulayan Yalman, şunları kaydetti:

"Çok çalışkan, namuslu, haysiyetli ve üretken olun. Doğruluktan asla taviz vermeyin. Farklı dilleri öğrenin, farklı kültürleri tanımaya açık olun. Dünya küçülüyor, sizlerin yaşamı çok uluslu, çok kültürlü bir dünyayla iç içe olacak. 21'inci yüzyıl, teknolojik iletişimin ve ne yazık ki teknolojik tehditlerin çağıdır. Bu dünyada söz sahibi olmak, bilgiyi üretebilmek ve yönetebilmekten geçer. Ama her şeyden evvel iyi insan olmaya gayret ediniz. Para tabii gerekli, ama para mutluluk getirmez. Mutluluk iyilikten gelir."

"Doğru bilgiye erişim demokrasinin can damarıdır"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti de Türkiye'nin sahip olduğu genç ve dinamik potansiyeli, bilimsel üretimle, yenilikçi fikirlerle ve uluslararası işbirlikleriyle birleştirerek, dünyada fark yaratma zamanının geldiğine dikkati çekti.

Sitti, mezunların sadece bu dönüşümün tanığı değil, aynı zamanda taşıyıcısı ve öncüsü olacağına yürekten inandığını aktardı.

Konuk konuşmacı William Waldegrave ise mezunların, üniversite kavramının özü olan fikir alışverişi ve tartışmaya böylesine hakiki bağlılığı olan bir üniversitede eğitim gördükleri için çok şanslı olduklarını belirtti.

Hiç kimsenin demokrasinin tek bir modeli olduğunu iddia etmemesi gerektiğinin ifade eden Waldegrave, "İncelenecek ve esinlenilecek pek çok farklı gelenek ve izlek mevcut. Ancak tüm başarılı modellerin ortak bir noktası var, sistemin kendi hatalarını düzeltme becerisi. Bu da vatandaşların, gerçeğe dayalı bilgiye erişim temelinde liderlerinin, hatta kendilerinin hatalarını inceleme ve düzeltme gücüne sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor. Doğru bilgiye erişim demokrasinin can damarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Koç Üniversitesi, Rumelifeneri, Kültür Sanat, Nur Yalman, Ekonomi, Eğitim, Tören, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Üniversitesi 31. Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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