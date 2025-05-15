Koç Üniversitesi'nde Hemşirelik Sempozyumu - Son Dakika
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Ekonomi

Koç Üniversitesi'nde Hemşirelik Sempozyumu

Koç Üniversitesi\'nde Hemşirelik Sempozyumu

Hemşirelik Haftası'nda Koç Üniversitesi'nde sempozyum düzenlendi, sağlık çalışanları katıldı.

15.05.2025 19:11
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Koç Üniversitesi, Hemşirelik Haftası dolayısıyla "Hemşirelerimiz. Geleceğimiz. Hemşirelerin sağlığını ve refahını iyileştirmek, ekonomileri güçlendirir" ana temasıyla sempozyum düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Koç Üniversitesi Hastanesi Sağlık Bilimleri Kampüsü'nde yer alan Dr. Nusret Arsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma, dünyanın farklı kentlerinden gelen sağlık çalışanları, öğrenciler ve uzmanlar katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Gözen, Koç Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şahika Mert, Vehbi Koç Vakfı (VKV) Sağlık Kuruluşları Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Bulutcu ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Ata yaptı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gözen, hemşirelik mesleğinin geleceği şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Hemşirelik eğitiminin, hemşirelik mesleğinin kalitesini doğrudan etkilemekle kalmayıp, toplum sağlığının geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesinde kritik rol oynadığını belirten Gözen, "Hemşirelik eğitimi, sadece teoriye dayanmamalı özellikle klinik uygulamalı eğitimle bütünleştirilerek, pratik becerilerin geliştirildiği gerçekçi bir eğitim ortamı sunmalıdır. Avrupa Birliği standartları doğrultusunda, öğrenciler için klinik eğitim fırsatlarının arttırılması ve mezuniyet öncesi kaliteli, simülasyon ve yapay zekayla zenginleştirilmiş klinik eğitimi alması hemşirelik mesleğine olan güvenin arttırılması açısından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Hemşirelik eğitiminin toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve sürdürülmesinde kritik rol oynadığını kaydeden Gözen, "Eğitimdeki standartların sürdürülmesinde, müfredatların uluslararası gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi, öğrencilerimize daha fazla klinik uygulama imkanlarının sağlanması gibi önlemler ile meslektaşlarımızın nitelikli eğitim alması için çaba göstererek, yoğun çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." değerlendirmelerini yaptı.

"Yenilikçi öğretim yöntemleri doğrultusunda hemşirelik eğitimi veriyoruz"

Gözen, öğrencilere yenilikçi öğretim yöntemleri doğrultusunda hemşirelik eğitimi verdiklerine işaret ederek, teknolojilerin kullanımı, yapay zeka desteği ve sürdürülebilirlik ilkelerinin eğitime entegre edilmesinde öğrenci ve öğretim üyelerine sunulan fırsatlardan yararlandıklarını vurguladı.

Türkiye'nin sağlık sisteminin sürdürülebilirliğine, sağlık çalışanlarının, özellikle de hemşirelerin sağlığına ve refahına yatırım yapılmasıyla mümkün olacağına dikkati çeken Gözen, "Hemşirelerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yalnızca onların hak ettiği değeri alması değil, aynı zamanda dünya çapında milyonlarca insanın daha iyi sağlık hizmetlerine ulaşması ve toplum sağlığının gelişmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Gözen, her hemşirenin sadece bir sağlık çalışanı değil, aynı zamanda bir umut, bir iyileşme kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından gelecekte kaliteli eğitim almış hemşirelerin sayısının artmasına gereksiniminin daha da büyüyeceği bildirilmektedir. Türkiye'nin ve dünyanın her köşesinde, her bir hemşire, insan hayatını korumak ve iyileştirmek için var olmaya devam edecektir. Hep birlikte, güçlü bir sesle, hemşireliğin geleceğini inşa edeceğiz. Hemşirelerimizin sesinin duyulması, haklarının korunması, en önemlisi değer ve saygınlıklarının artması amacıyla hak ettikleri bilimsel ve klinik eğitimi almaları için daha çok çalışacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Koç Üniversitesi'nde Hemşirelik Sempozyumu - Son Dakika

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