Kocaeli'de Taşınmaz İhaleleri - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'de Taşınmaz İhaleleri

KGM, Kocaeli Körfez'de iki taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor. İhaleler 15 Mayıs'ta yapılacak.

02.05.2025 09:04
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Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki iki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KGM 1. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Şuyulandırma Mahallesi'ndeki iki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

İhale kapsamında 750'şer metrekarelik taşınmazların tahmini bedeli 16 milyon 500 bin lira, geçici teminat tutarı ise 495 bin lira olarak belirlendi.

Bu iki ihale, 15 Mayıs Perşembe 14.40 ve 15.00 saatlerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul'daki adresinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kocaeli, Ekonomi, Körfez, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Taşınmaz İhaleleri - Son Dakika

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