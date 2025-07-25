Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti

Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli\'de üretilen her 10 araçtan 9\'u yurt dışına gitti
25.07.2025 11:19
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Kocaeli'deki otomotiv fabrikaları, 2024'ün ilk yarısında üretilen 342 bin 625 taşıtın %87,6'sını yurt dışına satarak önemli bir ihracat performansı gösterdi. Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun liderliğindeki bu süreçte, üretim bir önceki yıla göre %10 arttı.

Türkiye otomotiv sektörünün kalbi sayılan Kocaeli, 2025'in ilk yarısında ihracatta dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim üslerine ev sahipliği yapan şehirde yılın ilk 6 ayında toplam 342 bin 625 araç üretildi. Bu araçların 300 bini aşkını yurt dışına gönderildi. Yani, Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u ihraç edildi.

Kocaeli'nin otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. İhracattaki artış oranı ise yüzde 17'ye ulaştı. Türkiye genelindeki toplam otomotiv ihracatının yüzde 56'sı Kocaeli'den yapıldı.

Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti

FORD OTOSAN ZİRVEDE

Kentteki otomotiv üretiminin ve ihracatının büyük bölümünü Ford Otosan sırtladı. Gölcük ve Yeniköy'deki fabrikalarda toplam 219 bin 552 araç üretilirken, bunun 199 bin 527'si yurt dışına satıldı. Bu, ihracatta geçen yıla göre yüzde 31'lik artış anlamına geliyor.

Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti

HYUNDAİ İKİNCİ SIRADA

İzmit'te üretim yapan Hyundai Motor Türkiye ise i10, i20 ve Bayon modellerinden 120 bin 800 adet üretti. Araçların 100 binden fazlası yurt dışına gönderildi.

Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti

ISUZU'DA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Anadolu Isuzu ise yılın ilk yarısında 2 bin 273 araç üretirken, 515 aracını ihraç etti. Geçen yıla göre üretim ve ihracatta düşüş yaşandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Otomotivde tarihi rekor! Kocaeli'de üretilen her 10 araçtan 9'u yurt dışına gitti - Son Dakika

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