Kocaeli'den Çiftçilere Modern Sera Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'den Çiftçilere Modern Sera Desteği

Kocaeli\'den Çiftçilere Modern Sera Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Seracılığı Geliştirme Projesi' kapsamında tarımsal verimliliği artırmak amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli 42 modern sera teslim etti. Çiftçiler, bu desteklerin kendilerine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

05.05.2025 13:12  Güncelleme: 13:14
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 512 metrekare alandan oluşan yüzde 50 hibeli 42 modern serayı üreticilere teslim etti. Desteklerden memnun olan çiftçi, "Verilen destekler verimlerimizi artırdı. Kendi imkanlarımızla alma şansımız zordu, desteklerle alabildik, daha fazla yapabildik" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin modern seralarda verimi ve kalitesi yüksek ürünler yetiştirmesine yönelik başlattığı "Seracılığı Geliştirme Projesi" ile bu yıl da çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği sağlandı. Talep üzerine ilkbahar dönemi için hazırlanan 42 modern sera, üreticilere teslim edildi. Gübre desteği de alan çiftçiler, yeni modern seralarında sebze yetiştirmek için mesaiye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin hem kırsal kalkınmaya hem de bölgesel gıda arzına önemli katkı sağladığını belirterek, desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini vurguladı. Teslim edilen seralarla birlikte 2019'dan bu yana üreticilere toplam 175 yüzde 50 hibeli modern sera ile bin 400 çiftçiye tamamı hibe 2 bin 49 top sera naylonu desteği sağlanmış oldu.

Çiftçiler bu proje ile havalandırması uygun olmayan, bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, iki taraflı havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip oluyor. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava şartlarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlıyor.

36 aylık kullanım süresine sahip olan ve destek olarak verilecek modern seraların naylonu UV + IR(LD) + EVA katkılı olacak ve böylelikle don riskini de azaltmış olacak. Böylelikle hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltarak daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlayacak.

"Kendi imkanlarımızla alma şansımız zordu, desteklerle alabildik"

Kandıra İncecik Mahallesi'nde ikamet eden Serkan Memiş, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Daha önce de yüzde 50 hibeli seralardan yararlandım. Gübre, çilek, mısır tohumu, mazot desteği aldım. Tahir Büyükakın Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Daha önce Genç Çiftçi Projesi ile sera kulumu yapmıştım. Verilen destekler verimlerimizi artırdı. Kendi imkanlarımızla alma şansımız zordu, desteklerle alabildik, daha fazla yapabildik. Başkanımıza Allah zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin" dedi.

Kandıralı üretici Yalçın Bircan ise "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı oluyor. Büyükşehir bize çok imkanlar sunuyor. Şu anda serada biber yetiştiriyoruz. Çarliston, acı biber ve dolmalık biber olmak üzere her türlü biberimiz var. Büyükşehir'in birçok desteğinden yararlandık. Mısır, gübre, mazot, her türlü imkanı sağladılar. Desteklemeler bizlerin kazancını da ürünlerin verimini de artırıyor. Önceden 5 alıyorsak destekler sayesinde 10 almaya başladık" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli'den Çiftçilere Modern Sera Desteği - Son Dakika

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