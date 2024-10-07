Kocaeli'nin İhracatı Yüzde 10,6 Arttı

Ekonomi

Türk imalat sanayisinin önemli kısmını barındıran Kocaeli'nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6'lık artışla 15 milyar 145 milyon 644 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın 9 aylık döneminde 13 milyar 695 milyon 921 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı periyodunda yüzde 10,6 artışla 15 milyar 145 milyon 644 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada bulunan Kocaeli, genel ülke ihracatının yüzde 9,1'ini karşıladı.

İhracatın dinamosu otomotiv ve kimya endüstrisi

Kentten yapılan ihracatın büyük bölümünü, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar sırtladı. İhracatın yaklaşık yüzde 72,6'sına karşılık gelen 11 milyar 5 milyon 535 bin dolarlık kısmını otomotiv ve kimya firmaları yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'den yapılan otomotiv ihracatı 2023'e göre yüzde 9,6'lık artışla 6 milyar 946 milyon 288 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dış satım performansı bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 18,7 artış gösteren kimya sektörü, 4 milyar 59 milyon 247 bin dolarla ikinci sıradaki yerini korudu.

Üçüncü sıradaki çelik sektörü ihracatını 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artırmayı başarırken, 886 milyon 781 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Demir ve demir dışı mamuller sektörü 879 milyon 494 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bunu 744 milyon 458 bin dolarla elektrik ve elektronik, 397 milyon 795 bin dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

184 ülkeye ihracat yapıldı

Kocaeli'de faaliyet gösteren şirketler ocak-eylül döneminde 184 ülkeye dış satım gerçekleştirdi.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,3'lük artışla 1 milyar 884 milyon 700 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Dış satımın 2023'ün 9 aylık dönemine göre yüzde 39,6 oranında arttığı Slovenya, 1 milyar 276 milyon 814 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

İtalya 1 milyar 50 milyon 762 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, bu ülkeyi 867 milyon 666 bin dolarla ABD, 801 milyon 468 bin dolarla Fransa izledi.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2023'ün 9 aylık dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2023 (Bin $) 2024 (Bin $) Değişim (%) Birleşik Krallık 1.343.213 1.884.700 40,3 Slovenya 914.412 1.276.814 39,6 İtalya 942.037 1.050.762 11,5 ABD 665.672 867.666 30,3 Fransa 1108.532 801.468 -27,7 Almanya 842.243 789.029 -6,3 Hollanda 636.340 740.540 16,4 İspanya 787.096 700.079 -11,1 Belçika 640.493 676.672 5,6 Romanya 627.850 622.024 -0,9

Kaynak: AA