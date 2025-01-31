Kocaeli'nin İhracatı Yüzde 7,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'nin İhracatı Yüzde 7,3 Arttı

Kocaeli\'nin İhracatı Yüzde 7,3 Arttı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Türkiye genelinde ihracatın yüzde 2,5 artarken, Kocaeli'de yüzde 7,3 artış yaşandığını belirtti. Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı'nda sanayi politikaları ve sürdürülebilir üretim konuları ele alındı.

31.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:52
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, " Türkiye'de ihracat yüzde 2,5 oranında artarken, Kocaeli'de geçen yıl yüzde 7,3 oranında ihracat artışı yaşandı" dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve diğer paydaşların destekleriyle düzenlenen "Kocaeli Vizyon 2053 Sanayi Sektörü Çalıştayı," Kongre Merkezi'nde tamamlandı. Çalıştayda sürdürülebilir üretim, yenilikçi sanayi politikaları ve Kocaeli'nin sanayi vizyonu gibi konular ele alındı. Etkinliğe farklı sektörlerden uzmanlar, sanayi temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, "Kocaeli, Marmara Denizi'nin başladığı önemli bir sanayi şehri. 2053 vizyonu çok önemli. Geleceğin şehri Kocaeli, yapmış olduğu hizmetlerle birçok şehrin de önünde faaliyetlerini gösteriyor. Bu da bize büyük heyecan veriyor. Kocaeli, sadece yapmış olduğu hizmetlerle değil, örnek projelerle de dünya şehirlerine örnek. Gelişen sanayiye ayak uyduran bir şehircilik anlayışıyla hizmetlerimizi yürütme gayreti içerisindeyiz. İlimizde sanayi temelli anlayış var. Ekonomik yapımız sürekli gelişiyor. Gayri Safi Milli Hasıla'dan aldığımız pay sürekli olarak artıyor" dedi.

"Yüzde 7,3 oranında ihracat artışı yaşandı"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Sanayi Sektörü Çalıştayı'nın bir paydaşı olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Çalıştayda yenilikçi sanayi politikaları ve sanayi vizyonu gibi konuların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Cantürk, "Kocaeli'nin mevcut durumu fevkalade detaylı bir şekilde anlatıldı. 2024 yılı ile ilgili baktığınızda, Kocaeli sanayi ve ihracat alanlarında önemli başarılara imza atarak dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Türkiye'de ihracat yüzde 2,5 oranında artarken, Kocaeli'de geçen yıl yüzde 7,3 oranında ihracat artışı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli'nin İhracatı Yüzde 7,3 Arttı - Son Dakika

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