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Kocaeli'nin tarımı bu şurada konuşuldu - Son Dakika

Kocaeli'nin tarımı bu şurada konuşuldu

03.12.2021 00:57
Kocaeli'nin tarımı bu şurada konuşuldu

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm paydaşların sorunlarını çözmeye yönelik "Kocaeli Tarım Şurası" gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm paydaşların sorunlarını çözmeye yönelik "Kocaeli Tarım Şurası" gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı attı. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi'nde, "Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayı" düzenlendi. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan paydaşların sorunlarının ele alındığı toplantıya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çok sayıda protokol temsilcileri, birim müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

"Aslında tehdit ettiği kendi yaşamı"

Toplantıda, iklim değişikliğinin tehlikesine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aslında şuraları neden yaptığımızı hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz, dünya ve bölgemiz yavaş yavaş hissetmeye başladığımız problemle karşı karşıya. Eskiden konuşulduğunda çok anlaşılmazdı. 'İklim nasıl değişir?' gibi şakalar yapılırdı. İnsanoğlu başına bir felaket gelmeden, acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmadan hiçbir problem olmayacakmış gibi yaşamaya devam eder. Aslında bütün kutsal kitapların öğretilerinde, bütün kadim bilgelikle ilgili eserlerde vurgular olmakla beraber insanoğlu bazen 'vahşice bu dünyanın en tehlikeli hayvanı' olarak gezegeni tehdit ediyor. Aslında tehdit ettiği kendi yaşamı, gezegene hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Adil değil"

Küresel ısınmanın tarımı da tehdit ettiğine, tüketimin arttıkça riskin tehlikeli boyutlara gelebileceğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma meselesini konuşurken daha radikal sorular sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan küresel ısınmayı tartışıyoruz ama bunun köklerinde vahşi kapitalizmin yattığını söyleyemiyoruz. 'Sürdürülebilir kalkınma' diyerek ehlileştiriyoruz. Bunun önemli olduğunu biliyorum ama insanoğlunun dünyayı muhteşem bir hırsla tüketmeye devam etmesi ve sürekli biriktirmek istemesi halinde tedbirler üzerinden para kazanmaya kalkarız. Küresel ısınmanın, dünyadaki diğer problemlerden sıkıntılı olan bir kafa yapısı mevcut. Hepimiz bunun içindeyiz. İçimizi rahatlatmak için bir şeyler yapacağız. Dünyada bu kadar aç ve aşa ulaşamayan insanlar varken, bizim bu kadar lüks içinde yaşamamız adil değil. Bu dünyada daha adil bir düzeni savunmadan bu meseleyi çözeceğimizi sanmak hayalden ibaret olacaktır"

"Türkiye'yi dünyayla yarıştıran en önemli şehirlerden biri Kocaeli"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise küresel iklim ve su krizinin insanın hırsından ortaya çıktığını ifade ederek, "1,5 milyar insanın açlıkla mücadele ettiği, diğer taraftan israf yapan insanların olduğu Dünya'da hep birlikte yaşıyoruz. İnsanın bitmek tükenmez hırsı çok kötü sonuçlara yol açıyor. Değişim ve dönüşümlere hazırlıklı olup olmadığımız üzerimize düşenleri yapıp yapmadığımız önemli. Küresel iklim değişikliğine nasıl bir tavır ortaya koyacağız. Su kaynaklarının korunması verimin artırılması, yeni türlerin bulunması ve üzerinde çalışılması ve bilimsel alanları ilgilendiren çalışmaları konuşacağız" dedi.

Türkiye'nin tarımda ilerlediğinin, Kocaeli'nin de bu süreçte önemli rol oynadığının altını çizen Vali Yavuz, "Türkiye, bilim sanayi ülkesi haline geldi tarım da asla ihmal etmeyeceğimiz stratejik bir alandır. Gıda arz güvenliğini güvence altına almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye'yi dünyayla yarıştıran en önemli şehirlerden bir tanesi Kocaeli'dir" diye konuştu. - KOCAELİ

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli'nin tarımı bu şurada konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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