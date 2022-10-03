Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında - Son Dakika

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