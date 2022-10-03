Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında - Son Dakika
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Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında

03.10.2022 09:42
Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Kocaeli Sanayi Odasının (KSO) meslek komite ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Oda binasında kurulan 9 sandıkta üyeler oylarını kullanıyor.

Mevcut başkan Ayhan Zeytinoğlu'nun tek listeyle girdiği seçimlerde, 2 bin 392 üye oy kullanabilecek.

Seçimler sonucunda 38 komitede toplam 192 komite üyesi ve 77 meclis üyesi belirlenecek.

Yönetim kurulu seçimleri ise 10 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kocaeli Sanayi Odası üyeleri sandık başında - Son Dakika

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